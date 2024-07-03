Конец льготной ипотеки не остановит рост цен на жильё в Крыму. Ждём ветеранов СВО – эксперт

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Завершение с 1 июля программы массовой льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках не отразится на стоимости 1 м² в Крыму.

Такое мнение в эфире «Радио Крым» высказал замдиректора севастопольского филиала Российского экономического университета им. Плеханова, доктор экономических наук Дмитрий Нехайчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большого спада не будет. Хотя многие риэлторы говорят, что ожидается некое затишье на рынке недвижимости. Но, с другой стороны, если оно и будет, то это случится не резко и не быстро. И на цены оно не повлияет. Если посмотреть на этот год, то уже с января по июнь стоимость квадратного метра выросла от 15 до 40%. Поэтому я думаю, что резко каких-то скачков не случится. По моему глубокому убеждению, есть достаточно состоятельные клиенты по покупке элитной недвижимости, недвижимости высшего порядка. Крым и Севастополь – это курортные регионы, и если проводить некую параллель, то спрос на элитный отдых во много раз превращает спрос на обычный отдых. Те же коттеджи по 1,5 миллиона рублей в день сегодня забронированы на всё лето вперёд. В то же время, в гостиницах массового спроса загрузка до 70%. Это касается аренды, это же касается покупки жилья», – отметил он.

Сейчас цены в новостройках на 20 – 40% превышают вторичный рынок, поскольку помимо льготной ипотеки под 8% годовых существуют другие госпрограммы – семейная, сельскохозяйственная, военная ипотека, занятым в сфере IT.

По прогнозам специалистов, в скором времени появится отдельная ипотечная программа для ветеранов СВО.

«Конъюнктура рынка меняется, появляются новые векторы, новые приоритеты развития. В экономике страны в целом сегодня на первое место выходит поддержка семьи и молодёжи, реализация программы «Время героев» с поддержкой военнослужащих, возвращающихся с фронтов СВО. Скорее всего, будет развиваться направление военной ипотеки», – заключил Нехайчук.