Конец мая в Крыму ознаменовался резким эмоциональным обострением у части заукранцев – СМЕРШ

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В Бахчисарае суд оштрафовал местного жителя за публичные нецензурные высказывания в адрес российских военных и президента РФ.

А в Керчи двое молодых людей проведут 15 суток за решеткой за антироссийские граффити на стенах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации Бахчисарайского районного суда, в воскресенье 21 мая в местном баре местный житель решил высказаться по поводу СВО и действий военнослужащих, избрав для этого обсценную лексику. Уже на суде 49-летний матерщинник свою вину признал полностью, уверяя, что всей душой за спецоперацию, но получил максимальный штраф в 50 тысяч рублей. По мнению суда, такое административное наказание направлено на предупреждение новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

В Керчи сотрудники Центра противодействия экстремизму и местной полиции задержали двух местных жителей за антироссийские надписи, которые те оставляли на различных объектах в городе. 20-летние Егор Савченко и Михаил Жидков, с их слов, «занимались антивоенным граффити», оскорбляя президента России, армию, участников СВО, отрицающие территориальную принадлежность Крыма, а также содержащие украинские нацисткие лозунги.

«Двое молодых людей на данный момент получили административный арест сроком на 15 суток, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о «вандализме и хулиганстве по политическим мотивам», санкция предусматривает до 5 лет лишения свободы», – сообщает телеграм-канал «Крымский СМЕРШ».