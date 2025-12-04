Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Министр обороны Хорватии Иван Анушич пригрозил не допустить вступления Сербии в Евросоюз, если Белград не сообщит о судьбе хорватов, пропавших без вести в ходе гражданской войны 1991–95 годов во время распада Югославии.

«Конечно, их вступление в Евросоюз также будет снято с повестки дня», – сказал чиновник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Речь, как правило, идёт о боевиках сепаратистских неоусташеских формирований – их участники либо были похоронены в братских могилах, либо расстреляны в ходе бессудных актов возмездия за этнические чистки сербскими ополченцами и военнослужащими Югославской Народной Армии.

Связываться с этим вопросом Белграду не хочется, поскольку хорватская сторона только ищет повод, чтобы повесить на страну-соседку репарации за «агрессию» и «военные преступления».

В начале июля 2023 года, по случаю десятой годовщины вступления Хорватии в ЕС, премьер Андрей Пленкович обещал решать двусторонние проблемы с соседними странами, не блокируя их европейский путь.

Но теперь, когда стало ясно, что мирного прогресса с сербами не наблюдается, Анушич от имени премьер-министра заявил о возможной блокаде пути Сербии в Союз, что вызвало одобрение значительной части хорватской общественности, в том числе ветеранского населения.

Напомним, что президент Сербии Александр Вучич продолжает настаивать на перспективе вступления в Евросоюз, хотя поддержка евроинтеграции среди населения стабильно снижается. ЕС требует от Сербии признания независимости захваченного сепаратистами края Косово.

Бывший вице-премьер РФ, а ныне сенатор Дмитрий Рогозин заявлял, что настоящим противником России является не НАТО, а ЕС.