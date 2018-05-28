28.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Конец могущества США – мир отказывается от доллара

Основная тенденция современной экономики – это уход от доллара в другие валюты.

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил доцент МГИМО Андрей Безруков, бывший разведчик-нелегал СВР России в США.

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«Доллар никуда не денется, но перестанет доминировать. Никакой революции не будет, но одна сторона за другой начинают понимать, что нужен пакет валют. Через несколько месяцев этот тренд станет очевидным даже для тех, кто не хочет его видеть. То есть для американцев. Что они будут делать?», – сказал Безруков.

Он полагает, что США придется пережить серьезное потрясение, чтобы уменьшить бремя внутреннего кредита.

«Основные долги – в автокредитах. Автоиндустрия – сердце американской экономики. Если там будет паника и рухнут продажи автомобилей, это потащит с собой весь рынок. Это повлечет кардинальную внутреннюю перестройку, – прогнозирует эксперт. – Война – не обязательное условие».