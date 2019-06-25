Конец наивным мечтам Украины: С России снимают санкции

25.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Ожидаемое возвращение прав делегации России в ПАСЕ, которых она была лишена по требованию Украины после событий в Крыму в 2014 году, – свидетельство осознания на Западе провала политики антироссийских санкций.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это просто констатация того факта, что не только запрет на участие наших депутатов в ПАСЕ, но и, по большому счёту, вся санкционная деятельность не приносит свои плоды. Прошло уже пять лет, как эти санкции досаждают нам, но при этом никто здесь не собирается менять своего мнения, никто не собирается предавать ни Крым, ни Донбасс на том основании, что этого от нас требуют», – отметил депутат.

Украинский политолог Александр Гончаров также добавил, что украинские делегаты в ПАСЕ слепо полагались на поддержку Европы, но она не бесконечна, а внутренние проблемы государство должно решать самостоятельно.

«Как раз это подтверждает то, что наивные украинские делегаты полагали, что доверие к Европе и решение проблем вместе с Европой будет бесконечно долго продолжаться. Нет, прошло пять лет, и мы видим сегодняшнюю ситуацию.

Я не отрицаю, что и у нас ошибки, и мы должны сделать тщательный анализ над теми ошибками, которые допустили эти депутаты. И теперь, когда новые придут, будут избраны сейчас в Верховной Раде депутаты, и которые зайдут уже в ПАСЕ, мне кажется, те ошибки, которые были допущены, нужно (исправлять – прим. ред.).

Мы должны окончательно осознать, что национальные интересы, решение проблем по Крыму и по Донбассу – это наши, Украины, а не стран Евросоюза. Нам, прежде всего, нужно думать, как их решать», – подчеркнул политолог.