Конец неизбежен: Лукашенко демотивировал всех, кто его поддерживал – Белковский

25.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

«Плохой цирк и балаган», который устроил президент Белоруссии Лукашенко вокруг президентских выборов и последовавших за ними протестов, говорит о его глубоких сомнениях в собственных политических перспективах.

Об этом в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как ни странно, Лукашенко оказался психологически гораздо ближе к Януковичу, чем думалось раньше. Его истерические выступления накануне выборов 9 августа – собственно, истерических текстов было два: это его послание к народу и парламенту, которое он произнёс во Дворце Республики, и интервью с Гордоном, которое как журналистский продукт было большой удачей, но оно показало крайнюю психологическую нестабильность Лукашенко.

Хоть он был расслабленным, потому что Гордон умеет располагать к себе собеседника и создавать ему зону психологического комфорта, но даже в этом расслабленном состоянии Лукашенко постоянно делал оговорки по Фрейду, которые свидетельствуют о его глубоких сомнениях в собственных политических перспективах», – заявил Белковский.

«Репрессии, насилие, демонстративное насилие – уверенный в себе политический лидер так себя никогда не ведёт. Вспомним, что Наполеон Бонапарт, который не то чтобы боялся силы оружия, говорил, что штыки – хорошая вещь, но на них нельзя усидеть, удержать власть. Сам Наполеон, когда прибыл с острова Эльба, дошёл до Парижа без единого выстрела.

Наполеон очень правильно мотивировал свой народ, он великий мотиватор, а вот Лукашенко занимается антимотивацией собственного народа, и даже те, кто относился к нему вчера лояльно и толерантно, сегодня уже так не относятся.

В продолжении этого плохого цирка история с автоматом, и тут я вспомнил, что как раз после бегства Януковича с Украины, Лукашенко говорил, что на месте украинского президента он с автоматом пойдёт защищать свою власть.

То есть, он пользовался этой фразой, вспомнил её и сейчас, зачем-то припахав несчастного Колю к этому балагану. При этом Лукашенко даже не обратил внимание, что приветствует спецназовцев, говоря «молодцы» и «красавцы», но ни одного простого человека, представителя белорусского народа, на картинке нет. Получается, никакой базы поддержки, кроме этих спецназовцев, у него не осталось», – рассуждает либеральный эксперт.

По его словам, «это безумие» до добра не доведёт, поскольку народ не успокаивается.

«В Белоруссии всё более и более нарастает понимание, что от Александра Григорьевича надо избавляться, как можно быстрее. Оно нарастает в ЕС, США, и самое неприятное для Лукашенко – то, что оно нарастает и в Кремле.

Есть критериальные российские журналисты, которые, с одной стороны, считаются независимыми и не пропагандистами, подобно Соловьёву и Киселёву, но, на самом деле, мы знаем, что их позиции выражают тайные помыслы Кремля.

И такие журналисты сейчас пишут, что надо избавляться от Лукашенко хотя бы потому, что России в противном случае придётся взять на себя всю ответственность за ныне происходящие в Белоруссии неприятные события, в том числе ответственность экономическую», – добавил Станислав Белковский.