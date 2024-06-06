Конец Одесской киностудии: Оккупанты распродали все

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ну, всё, кина не будет. Ревизоры Госаудитслужбы Украины поделились результатами финансовой проверки Одесской киностудии, в ходе которой обнаружилось, что за последние пять лет предприятие недополучило доходов, а также понесло лишние расходы на сумму более 400 миллионов гривен. А ценность же активов студии снизилась почти на 200 миллионов.

Помимо этого выяснилось, что:

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«До сих пор не проведена государственная регистрация прав на недвижимое имущество — земельные участки ЧАО «Одесская киностудия», расположенные в элитной зоне Одессы на побережье Черного моря общей площадью 6,62 га. Такое промедление может привести к безвозвратной потере киностудией этих земель, первоначальная стоимость которых составляет более 61 млн. грн.», — говорится в заявлении Госаудитслужбы.

Всплыла и скрываемая от общественности катастрофа с авторскими правами. Оказалось, что они были переданы некой безвестной частной структуре ООО «Фирма Будущее». Цитируя отчет аудиторов, шарашкиной конторе были отданы «исключительные имущественные авторские права на использование 269 картин, созданных на киностудии с 1955 по 1991 годы».

Среди них такие хиты как «Д’Артаньян и три мушкетера», «Весна на Заречной улице», «Приходите завтра», «Военно-полевой роман», «Приключения Электроника», «Место встречи изменить нельзя», «Дети капитана Гранта», «Белый пудель», «Вертикаль», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «Узник замка Иф», «Десять негритят», «Зеленый фургон»… перечислять любимые несколькими поколениями фильмы можно долго. Любимые детьми и взрослыми некогда огромной общей Родины («Одэса — цэ Украина», ага).

…«В результате предприятие не досчиталось почти 13 млн. гривен», — поясняют по поводу передачи авторских прав аудиторы.

Но и это еще не все.

«Отдельной проблемой остается получение доходов от роялти, которые значительно меньше, чем себестоимость созданных в течение пяти последних лет компанией фильмов. Такая ситуация может нанести убытки на сумму более 40 миллионов гривен», — подчеркивают в Госаудитслужбе.

Кстати, что это за новые украинские фильмы, пусть даже плохие или хотя бы про Бандеру, вы, кстати, не знаете? Вот и я тоже. И почему никого не интересуют авторские права на них?..

Напомню, что в 2006 году и так у дышавшей на ладан киностудии дела пошли совсем плохо. Тогда 50% ее акций завладел экс министр культуры Украины Александр Ткаченко, он же бывший руководитель телеканала «1+1» Коломойского. Он картинно начал с того, что вместо костюма Д’Артаньяна поставил у входа на киностудию манекен в украинском национальном тряпье, прямо под логотипом с корабликом. Причинно-следственные связи, о которых я все время пишу — туда, куда приходит Украина, там умирает все.

Ну это для проформы. Параллельно же Ткаченко через подставных лиц (директоров студии, коих была целая череда) принялся распродавать активы компании.

Продал Жеглова с Шараповым, «Крылатые качели», весну, которая больше не наступит на Заречной улице… Продал под все, что угодно, только не кино Продал вместе с тем самым корабликом и рындой. Дилинь! Слава Украине! Министр культуры продал…

«Вор должен сидеть в тюрьме!», — произнес когда-то в проданных декорациях культовый персонаж известного фильма.

Хотелось бы только, чтобы сажала воров в Одессе уже не Украина.