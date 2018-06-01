01.06.2018, Киев, Александр Ростовцев

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Конец операции «Facepalm»

Эффект воскрешения «убиенного» Бабченко оказался совсем не тот, на который рассчитывали постановщики из СБУ. Путаные объяснения «Избушки» и слишком бурные поздравления Порошенко о мастерски проведённой спецоперации, якобы длившейся два месяца, с целью разоблачить засланных «киллеров» из ФСБ-ГРУ, вызвали откровенный хохот, разочарование, гнев или глумление. В зависимости от политических предпочтений зрительного зала.

Интересно, что «ватники» в целом отнеслись к метанию Бабетты между двумя мирами намного человечнее и с юмором, чем фашисты и либерда, для которых вообще характерны крайности. Следует признать, что Аркаша здорово подгадил своим союзникам, сорвав намечавшийся массовый стон и посыпание голов пеплом «жертв репрессий».

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Говорят, один видный оппозиционный АВМЯК даже отказался возвращать гонорар за реквием по Аркашке, поскольку заказ был выполнен, а воскресший не ставил в известность соратников о своих жизненных планах. Если доктор сказал в морг – значит, в морг. Причём тут гонорары?

Дело дошло до того, что пришедшие скорбеть по «убиенному руками Кровавой Гебни» узнавали о чудесном воскрешении Бабетты, уже стукаясь лбами о стены плача, и позже делились в соцсетях своими противоречивыми эмоциями: «я рада, хоть и чувствую себя лохом».

Профессиональные канализаторы, вроде фрика Невзорова, не скрывали досады, ибо готовились обстоятельно и за неплохой куш расписать, как длинные и обагрённые кровью руки Кремля и в этот раз дотянулись до «критика Путина».

Юмора не поняли и на Западе. Спектакль с Бабченко в самых жёстких тонах раскритиковали в ОБСЕ, «Репортёры без границ», еврочиновники, Международная федерация журналистов, ведущие мировые СМИ и даже глава МИД Литвы Линкявичюс.

Замечательную реакцию на героическую постановку СБУ выдала телекомпания CNN, ранее не замеченная в пророссийских симпатиях. Журналисты CNN задаются непростыми вопросами: «Выходит, Украина обманывает и вводит людей в заблуждение? Выходит, русские правы, когда критикуют режим Порошенко?».

Всех этих кураторов, спонсоров и поддержантов антироссийского балагана можно понять, глядя на представление цирка на конной тяге, разворачивающегося в Киеве вокруг следствия «по делу о попытке покушения на жизнь журналиста». СБУ арестовала «заказчика» и «киллера», принадлежащих к легально-криминальному сообществу «волонтёров» и «добробатовцев».

Читать пересуды о том, что «Избушка» выбрала подставными дураками «громадянына Гэ» и зигующего филаретовца из «добробата» уже не интересно.

Интересно другое. По раскручивающейся спирали скандала становится понятно, что «избушники» остались верны себе, и «операцию» с Бабченко спланировали, не в силах сдержать рваческих инстинктов.

Всплывшая на поверхность фигура «волонтёра» Бориса Германа из СП «Шмайсер», названная «фигурой заказчика убийства журналиста», быстро расставила всё по своим местам.

Год назад у Германа, владеющего совместным украино-германским предприятием, поставляющим комплекты военного назначения СБУ, ВСУ и другим украинским силовикам, некие влиятельные недруги попытались откусить шматочек бизнеса, устроив ему неприятности через Киево-Святошинское райуправление полиции с возбуждением уголовного производства по статье 190 части 3 УК Украины (мошенничество).

Но сил полиции для решения рейдерских вопросов оказалось недостаточно, и поэтому некие «уважаемые люди» подключили контрразведку СБУ. В связи с чем и была разыграна сценка с «заказным убийством» Бабченко.

На суде Герман стал давать очень неудобные для СБУ показания, утверждая, что он и в самом деле был вовлечён в круговерть вокруг Бабченко, но не корысти ради, а исключительно по просьбе СБУ, обратившейся к нему для оказания услуги по разоблачению «шпионского заговора».

В качестве дополнительного бонуса «избушники» задумали разыграть фарс с Бабченко, чтобы подложить свинью России накануне ЧМ-2018. Но всю малину испортили журналисты, понаехавшие в киевский морг, куда был отвезён завёрнутый в простыню живёхонький Бабченко. Пока Аркашка следил по ТВ из мертвецкой за сокрушительными валами скорби по нему любимому, журналюги осаждали морг с требованием предъявить хладный труп скандального журналиста.

В результате, СБУ пришлось импровизировать и срочно оживлять Бабетту.

Последствия сего цирка на конной тяге ещё предстоит прочувствовать всем его участникам. Бабченко наверняка потеряет ценность и рукопожатность как антироссийский злопыхатель. СБУ в глазах «кураторов» приобрела интенсивно-жёлтый оттенок и статус фабрики по шитью фальшивок. Либерда, готовая было поднять тушку Бабетты на щит, теперь рвёт на себе кудри и клянёт воскресшего последними словами.

Не менее интересно, как поведут себя неадекваты из «добробата» и прочая «патриотычна спильнота». Ведь власть покусилась на святое, скомпрометировав и выставив идиотами «лучших людей Украины». «Избушке» надо что-то срочно делать с неудобными Германом и Цымбалюком. Придурок Цымбалюк явно не тянет на терминатора с длинным списком на тридцать персон, разыскивающего соратников Сары и Джона Конноров. А нанять Германа организатором заказного убийства можно было только от отчаянья или с перепоя.

Что касается Бабченко, то он просто дурак. Мог бы сидеть в России и дальше гнать свою пургу, как Веник или, прости господи, какой-нибудь Амнуэль, и ни единого волоска не упало бы с его лысой головы, какие бы страшные глаза он не строил из своего погреба. Но Аркашка выбрал активные действия против России, да ещё и на территории хаоса. А это игра с гораздо более высокими ставками, где мёртвый Бабченко предпочтительнее живого Бабченко.