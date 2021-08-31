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31.08.2021 10:39 (Мск), Москва, Олег Кравцов
 
Венгрия, Газ, Дзен, Россия, Украина, Экономика, Энергетика
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Конец реверсной сказки: «Газпром» и Венгрия обошлись без Украины

Новости УкраиныНовое российско-венгерское газовое соглашение не предусматривает транзит «голубого топлива» через Украину. Об этом, передает...

Новое российско-венгерское газовое соглашение не предусматривает транзит «голубого топлива» через Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Отмечается, что контракт вступит в действие с 1 октября и сменит прежнее соглашение, согласно которому основные поставки шли транзитом через Украину — через пункт Берегово на украино-венгерской границе, остальной объем — через Баумгартен в Австрии.

«Новое соглашение предусматривает поставку 4,5 млрд кубометров газа в год, из них 3,5 млрд кубометров будут поступать через Сербию по «Турецкому потоку» и 1 млрд кубометров — через Австрию. Таким образом, поставка транзитом через Украину не предусматривается, хотя у «Газпрома» есть соответствующий контракт до 2024 года, а президент РФ Владимир Путин допускал его продление», – пишет газета.

Отмечается, что новый контракт обеспечит лишь около половины поставок российского газа в Венгрию, остальное «Газпром» намерен продавать через собственного трейдера WIEE и на краткосрочной основе.

«В случае Венгрии снижение контрактного объема может повлиять и на реверсные поставки газа из страны на Украину — если у венгерских потребителей не будет свободного газа, они не смогут его перепродать», – уточняет издание.

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