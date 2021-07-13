Конец «режима Коломойского-Авакова». Зеленский становится «гетьманом»?

13.07.2021, Киев, Роман Рейнекин

Новости Украины

Арсен Аваков написал прошение об отставке с поста главы МВД Украины… Еще с утра это выглядело не то, как глупая шутка, не то – как продолжение попыток сместить непотопляемого министра, о чем я писал совсем недавно.

А к вечеру сам виновник торжества подтвердил: слухи не врут. А он, Аваков, «честь имеет». Правда, прозвучало это как-то двусмысленно.

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Но давайте о серьезном. Когда Зеленский только пришел на Банковую, язвительные комментаторы называли существующий украинский режим «режимом Коломойского-Авакова».

Имея в виду тот, казавшийся очевидным факт, что двумя несущими опорами киевской властной конструкции являются олигарх Коломойский – чьей марионеткой тогда называли бывшего лидера «95 квартала», и непотопляемый глава карательного ведомства, обеспечивший относительно мирный трансфер власти из рук Порошенко, который очень не хотел расставаться с креслом, в руки Зеленского.

Некоторое время события, казалось, подтверждали правоту таких определений. Все помнят нарочитые фото с Коломойским за столом в кабинете Зеленского, где олигарх чувствовал себя отнюдь не гостем, а, скорее, хозяином положения. Да и Аваков, несмотря на министерскую чехарду при Зеленском, сменившем два состава Кабмине, оставался константой на фоне товарищей по «кувырк-коллегии».

Спустя два года можно констатировать, что Украина входит в совершенно новый для себя этап. Похоже, режим Коломойского-Авакова заканчивается. Сначала «усох» Коломойский, чье влияние на принятие решений сжалось до неприличных размеров, так что теперь никто не скажет, что он открывает ногой двери на Банковую. А теперь вот и вторую ножку у этого стула отпилили.

Уход Авакова для Украины и ее режима может означат две вещи. Либо у Зеленского наступило головокружение от успехов – но тогда он просто идиот. Либо в амбасаде ему дали какие то гарантии беспроблемного существования. Потому что не факт, что без Авакова удастся сохранить контроль за и так расползающейся страной. У Зеленского для этого нет ни кадров, ни опыта, ни авторитета.

В связи с новыми вводными возникает ряд вопросов, от ответа на которые зависит понимание как дальнейших перспектив режима Зеленского (теперь уже – в случае реальной отставки Авакова – без кавычек), так и обьективное прогнозирование на тему «Камо грядеши, Украина?».

Вот эти вопросы:

– какую роль в украинской политсистеме действительно играл Аваков, и так ли эта роль велика, как ему приписывают. В случае ухода с должности мы моментально увидим, насколько глубоко министр врос корнями в МВД, насколько много людей в этой системе сохранят ему верность и после отставки, и как быстро Банковая сумеет МВД Авакова превратить в «МВД Зеленского».

– сможет ли украинская власть без Авакова справиться с теми вызовами и проблемами, которые ей пророчат уже на осень? Тут и разговоры о третьем «люмпен-майдане», которым пугают друг друга «патриоты», и прогнозируемые социальные выступления из-за земли, и тарифные бунты, и вновь ожившие на деньги Порошенко «антикапитулянтские» акции «побратимов» и ветеранов – в случае, если Европа таки начнет принуждать Зеленского к формуле Штайнмайера, например.

– Наконец, насколько крепка связка Авакова с его ручными нацистами и парамилитарными структурами типа «Азова» и Нацкорпуса» с Нацдружинами. Как они встретят уход политического шефа, останутся ли они около государственной кормушки, попробует ли власть их зачистить или же наоборот – перекупить, заставив служить уже своим интересам. Являются ли эти нацисты такой уж реальной угрозой Зеленскому, как это принято считать, или же это просто эффект политического плацебо и результат длительного самовнушения элит?

Не стоит сбрасывать со счетов и версию о том, что Аваков не собирается далеко уходить, а отставка из МВД – лишь короткий политический отпуск перед решающим рывком на вершину власти. Например, в премьер-министры Украины. Правда, пока что совершенно непохоже на то, что реализуется именно такой сценарий.

Не для того окружение Зеленского так долго копало под шефа МВД, чтобы посадить его, образно говоря, себе на голову. Ведь, козе понятно, что Аваков-премьер не будет для Зеленского ни ручным ни удобным ни, тем более, управляемым. Уж слишком разный политический вес у этих двоих. Тем не менее, пока что не будем совсем уж сбрасывать со счетов такой вариант развития интриги.

Как и то, что сегодняшняя отставка вообще может оказаться фальстартом, инициированным самим Аваковым, чтобы проверить на прочность позиции президента. В частности – то, наскребет ли он необходимые для утверждения этой отставки голоса в парламенте. Потому что, если нет – вместо отставки будем иметь громкую победу и новое усиление позиций Авакова и публичный конфуз Зе-команды.

Если же Авакова и правда удастся беспроблемно уйти, а его многочисленные клевреты не смогут серьезно осложнить жизнь нынешнему президенту, то Зеленского можно будет поздравить с новой кликой «Гетьман». Потому что фигур, которые были бы выше него в плане политического роста, в украинской власти больше не останется.

Есть даже такая экзотическая, как по мне, версия, что Аваков, дескать, уходит в техническую отставку, сохраняя контроль над министерством, ради участия в выборах мэра Харькова.

Но, как по мне, версия неубедительная. И не только потому что с высоты нынешнего положения Арсена Борисовича, гипотетическое мэрство в Харькове выглядит, как явное понижение. Но и потому, что в текущих условиях невозможно надолго сохранить контроль над ведомством, находясь за пределами властных коридоров. Уж больно много желающих переделить пирог, который некому сторожить.

Впрочем, ждать осталось недолго. Согласно поступающим из недр Банковой слухам, голосование по Авакову назначено уже на 16 июля.