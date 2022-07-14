Конец «счастливой Украины»: в Незалежной – более 30 тысяч политзаключенных

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Интересная закономерность. Если верить пропаганде режима Зеленского, то вроде и победа над Россией не за горами – вон, Резникову намедни уже дали поручение «деоккупировать» Херсон. И нация с каждым днем выглядит все сплоченнее – хоть пророссийского кобеля не отмоешь добела, однако целая отара бывших адекватников выстроилась на Банковой в очереди на перековку.

Но, несмотря на очевидные успехи, работы у спецслужб меньше не становится. Чем дальше в лес, тем партизаны толще и тем их больше – и уже полиция, суды и СБУ завалены работой по выявлению и осуждению врагов народа.

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А их – врагов – буквально тысячи. И каждый божий день появляются новые.

На прошлой неделе СБУ отчиталась о проделанной работе по борьбе с диверсантами, шпионами и вредителями. Из отчета выходит, что сегодня только ведомство на Владимирской с его областными филиалами расследует более тысячи уголовных дел о «государственной измене» и «коллаборационной деятельности» (статьи 111 и 111-1 Уголовного кодекса Украины). А есть еще офис генпрокурора Украины, по данным которого, начиная с 24 февраля, расследуются 2700 уголовных дел по этим же двум статьям.

В свою очередь Нацполиция 7 июля отрапортовала о ведущихся по ее епархии 945 производствах за коллаборационизм и о более 1,4 тысячах пойманных вероятных российских диверсантах.

Как с гордостью сообщил граду и миру у себя в Facebook глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, всего с 24 февраля ведомство:

– получило и обработало более 3 млн доносов на подозрительных лиц от граждан ( в свое время писатель Довлатов задался сакраментальным вопросом, описывая 37-й год: так, а кто же написал 4 миллиона доносов? Украинцы только за четыре месяца 2022 года написали три – авт.).

– начало почти 22 тысячи уголовных производств «по фактам преступлений, совершенных военнослужащими РФ и их пособниками». В рамках этих производств уже объявлено 359 подозрений фигурантам, в том числе и заочных.

– открыло 945 уголовных производств за коллаборационизм. 163 человека – в статусе подозреваемых. 69 обвинительных актов уже передано в суд.

– разоблачило 99 ДРГ и задержало более 1,4 тысячи человек по подозрению в диверсионной деятельности.

– Собрало в спецбазе «Блокпост» данные о более 2,2 млн человек, которые находятся в розыске, являются участниками незаконных вооруженных формирований или могут быть причастны к коллаборационной или диверсионной деятельности. В результате во время проверки на блокпостах полицейские обнаружили более 370 разыскиваемых и почти 3 тысячи подозрительных лиц, предположительно причастных к незаконной деятельности.

– начало более 890 уголовных производств по фактам незаконной переправки через государственную границу мужчин, подпадающих под мобилизацию. Подозрения за эту противоправную деятельность получили более 450 человек. Более 300 материалов направлены в суд.

– заблокировало более 4,2 тысячи вражеских информканалов с общей аудиторией более 31 млн пользователей.

«Указанные данные – это лишь небольшая часть результатов нашей работы. Национальная полиция Украины в полном объеме выполняет свои функции, которые во время войны значительно расширились. Мы продолжаем служить и защищать Украину», – хвалится Клименко.

Всего же по стране с момента начала российской военной операции всеми ведомствами по политическим статьям УК открыто 32 268 уголовных дел, большинство задержанных по которыми содержатся за решеткой в ожидании скорого шемякина суда.

Таким образом, на Украине сейчас более 30 тысяч (!) политзаключённых.

Конечно, до рекордов времен Николая Ивановича Ежова еще далеко, но Андропова переплюнуть уже удалось. Теперь-то мы уже знаем, что под конец существования СССР всех взятых на карандаш КГБ советских диссидентов, как сидевших, так и остававшихся на воле было впятеро меньше чем в одной лишь незалежной Украине образца 2022 года.

Конкретные примеры работы украинских спецслужб по подавлению инакомыслия тщательно фиксирует телеграм-канал «Репрессии в Украине». Вот одна из сотен подобных историй: директрисе одной из киевских школ грозит срок до 15 лет или пожизненное заключение по подозрению в координации деятельности группы, занимавшейся сбором разведданных о позициях ВСУ и ТРО, а также передаче русским информации о социально-политической обстановке в украинской столице и области.

По версии СБУ, директрисе якобы обещали, что в случае захвата Киева Россией ей дадут должность министра образования.

По нелепым и вздорным обвинениям хватают даже детей. Так, в Луцке «избушкой» была выявлена несовершеннолетняя девочка, с которой якобы установил связь русский агент.

В Новолуганске Донецкой области были задержаны трое подростков, которые «крутились около блокпоста» и якобы выдавали врагу местоположение военных объектов ВСУ. Теперь мальчишки отправиться за решетку за «сотрудничество с агрессором» на 12 лет или за государственную измену на 15 лет.

«Такой же срок грозит мэру города Бурынь (Сумская область, сейчас под контролем войск киевской власти) Виктору Ладухе, которого задержала СБУ и обвинила в «сотрудничестве с оккупантами». Ранее Рух «Чесно»(общественная организация, существующая за западные гранты) написала донос на Ладуху. Он заподозрен в том, что «обеспечивал жильем, горючим и едой» армию Российской Федерации, когда она контролировала Бурынь», – бесстрастно сообщает канал «Репрессии в Украине».

Также СБУ в Ровенской области сообщила, что заблокировала деятельность местной ячейки Партии Шария – оппозиционной партии, деятельность которой ещё 20 марта 2022, вопреки Конституции Украины, запретил своим указом Зеленский. Самое смешное, что по словам самого Анатолия Шария, ячейка партии в Ровенской области не проводит деятельности уже два года.

В Днепропетровске в супермаркете задержали местного жителя ч красным флагом – теперь ему грозит пять лет с конфискацией. А в Одесской области СБУ «нейтрализовала сеть российских интернет – агентов из пяти человек, которые распространяли через социальные сети деструктивную информацию».

На этом фоне символично выглядит сообщение о том, что самый справедливый в мире львовский административный суд запретил партию «Счастливая Украина», ставшую уже пятнадцатой запрещенной партией в Незалежной с 24 февраля. Почетным главой партии является бывший министр налогов и сборов времен Януковича Александр Клименко.

«Но, судя по всему, КПУ и «Счастливая Украина» – не последние украинские партии, которые запрещены. Очень скоро в политическом поле Украины останутся лишь ультраправые и неолиберальные партии, которые поддерживают киевский режим», – делают вывод «Репрессии в Украине».