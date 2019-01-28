Конец шатдауна: Трамп сдулся или продолжение следует?

28.01.2019, Москва, Александр Ростовцев

27 января в США был официально приостановлен шатдаун – частичное прекращение работы правительственных органов. Шатдаун имени Трампа начался 22 декабря 2018 года и стал самым длительным в истории Соединённых Штатов.

Миллионная армия американских чиновников и госслужащих, отправленная в 35-дневный вынужденный отпуск без содержания, с облегчением выдохнула, чтобы в понедельник перейти к своим прямым обязанностям.

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Ряд экспертов и наблюдателей уже заявили, что «Трамп слился, пошёл на уступки демократам, демонстрирует слабость позиций и стал причиной падения рейтинга популярности республиканцев».

Однако, судя по пятничному интервью Трампа изданию The Wall Street Journal, шатдаун всего лишь приостановлен до 15 февраля, после чего долгий январь правительственного паралича может продолжиться на неопределённое время, если Конгресс не согласует с Белым домом бюджет на 2019 год, в котором будет чётко прописано выделение $5,7 млрд на достройку Великой Техасской Стены. Иначе, пообещал Трамп, «веселье продолжится».

Под «весельем» подразумевается не только продолжение шатдауна, но и введение чрезвычайного положения в стране, что даёт Трампу возможность вынуть искомую сумму из бюджетной тумбочки Пентагона, минуя Конгресс и Сенат.

Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни опроверг домыслы маловеров, что, под натиском демократов, босс капитулировал и пошёл на попятную. Наоборот, по мнению Малвейни, многие демократы осознали, как важно достроить стену на границе с Мексикой, но не могли действовать из-за бюджетного кризиса.

По словам чиновника, администрация президента США нашла, помимо Пентагона, и другие источники финансирования строительства стены, если Конгресс продолжит упираться рогами и Трампу придётся объявить ЧП. «Но мы хотим получить деньги законодательным путём», – подводит итоговую черту И.О.

Есть мнение, что Трамп ввёл трёхнедельный перерыв в схватке с Конгрессом и Сенатом основном для того, чтобы дать обществу выпустить перегретый пар, ибо увлечённые разборками демократы и «вся президентская рать» своей упёртостью и нечуткостью к страданиям населения и нижестоящих чиновников стали напоминать сцепившихся рогами баранов в брачный период.

Для этого Трамп и согласился подписать временный трёхнедельный бюджет, в полной мере возобновляющий работу правительственных органов. В конце концов, к хорошему быстро привыкают и оппоненты семь раз подумают, прежде, чем снова лезть в драку, да и мусор хоть иногда тоже необходимо вывозить.

В общем, на уступку или, тем более, слив, это всё не очень похоже, а больше напоминает перерыв в драке, чтобы самому отдышаться и дать возможность противнику остыть и отказаться от продолжения мордобоя.

Занятно и то, что официально признанный ущерб США от 35-дневного шатдауна оценивается в $6 млрд, что соизмеримо с запросами президента на строительство стены. Трамп как бы говорит своим оппонентам: «надо было не кочевряжиться, а сразу средства выделять, а то на ветер больше выбросили».

Сам Трамп в интервью WSJ несколько противоречит оптимистическим заявлением своего зав. аппаратом, оценивая шансы на успех «менее чем 50/50», то есть, после 15 февраля следует ждать продолжение правительственного коллапса.

Понятное дело, что продолжение шатдауна плохо отразится на состоянии дел внутри США. Американские экономисты предсказывают, что ещё месяц – полтора таких боданий отразится снижением ВВП страны на макроэкономическом уровне.

А чем плох или хорош американский шатдаун для России?

Скорее, шатдаун Трампа с продолжением будет благоприятен для России. Уже заметно, как за месяц подрос курс рубля, до того балансировавший на психологически значимой отметке 70 рублей за доллар. ТАСС сообщает, что прибавили в весе индекс РТС (+11,5%) и рублёвые котировки Мосбиржи (+5,4%). Из чего следует, что им удалось в течение американского затыка отыграть значительную часть декабрьской просадки.

Но самая вкусняшка для России заключается в политических бонусах от стука лбов и треска чубов в американских властных эмпиреях.

К примеру, введение обещанного пакета новых жестких санкций против России оказалось уже дважды отложено по техническим причинам. Сначала этому помешали промежуточные выборы в Конгресс США. В январе 2019 года гадить не позволил затянувшийся шатдаун.

Если обещанная Трампом «веселуха» продолжится и после 15 февраля, то у американского истеблишмента не будет свободного времени на пакости для России. Чем дольше «слоны» с «ишаками» будут спорить, у кого balls круче и сделаны из нержавейки, тем сложнее им будет в дальнейшем вылезать из заваренной каши и ликвидировать последствия. Ведь придётся рано или поздно гасить недовольство миллионов рядовых американцев, протёртых между жерновами властных амбиций.

Остаётся только пожелать пацанам из Капитолия и Белого дома не останавливаться на достигнутом, а идти на новый рекорд. 35 дней шатдауна – это для слабаков! Даёшь супершатдаун!