Конец света близок, – Совбез Украины
Россия готовит массированные удары по украинской энергосистеме, которые могут начаться уже в ближайшее время.
Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Данилова, эти атаки начнутся с наступлением холодов.
«Нам не стоит надеяться на то, что они что-то будут менять – они не меняются. Еще раз акцентирую – это для нас вполне понятная вещь, – как только будет снижение температуры, они сразу же будут пытаться использовать наличные возможности для того, чтобы попробовать уничтожить нашу именно энергетическую инфраструктуру.
У нас есть информация, и я очень хотел бы обратиться ко всем телезрителям, что в ближайшее время, с учетом уменьшения температуры, россияне могут начать.
Если вы слышите сигналы воздушной тревоги, имейте в виду, что обязательно нужно быть укрытии, предпринимать все от вас зависящее, чтобы вы были в безопасных местах», – заявил Данилов.
Спасибо!
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