Конец света близок, – Совбез Украины

Анатолий Лапин.  
24.11.2023 14:30
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Украина, Энергетика


Россия готовит массированные удары по украинской энергосистеме, которые могут начаться уже в ближайшее время.

Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готовит массированные удары по украинской энергосистеме, которые могут начаться уже в ближайшее время....

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По словам Данилова, эти атаки начнутся с наступлением холодов.

«Нам не стоит надеяться на то, что они что-то будут менять – они не меняются. Еще раз акцентирую – это для нас вполне понятная вещь, – как только будет снижение температуры, они сразу же будут пытаться использовать наличные возможности для того, чтобы попробовать уничтожить нашу именно энергетическую инфраструктуру.

У нас есть информация, и я очень хотел бы обратиться ко всем телезрителям, что в ближайшее время, с учетом уменьшения температуры, россияне могут начать.

Если вы слышите сигналы воздушной тревоги, имейте в виду, что обязательно нужно быть укрытии, предпринимать все от вас зависящее, чтобы вы были в безопасных местах», – заявил Данилов.

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