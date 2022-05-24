Конец Светлодарской дуги: ВСУ оставили очередной город

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Новости Украины

8 лет пребывавший под украинской оккупацией Светлодарск в ДНР перешёл под контроль Союзных сил, в городе идёт зачистка.

Об этом сообщает Штаб территориальной обороны ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также информацию подтвердили власти Дебальцево, находящегося в 28 километров от Светлодарска.

«Сейчас в Светлодарске уже появился российский флаг, и то, что это вывешено на здании Светлодарской администрации, это я вам подтверждаю» – заявил мэр Дебальцево Игорь Захаревич.

Он добавил, что собирается отправиться в освобождённый город и лично водрузить флаг ДНР.

«Таким образом сегодня ушла в прошлое Светлодарская дуга, существовавшая более 7 лет и которую не смогли срезать в ходе битвы за Дебальцево в 2015 году. Тогда существовали планы большого котла, который предполагал большой котел в направлении на Артемовск. В итоге получился только малый котел после прорыва через Углегорск и замыкания кольца у Логвиново (и то, часть группировки ВСУ смогла огородами удрать). Спустя 7 лет, светлодарский укрепрайон как-то буднично перешел под контроль наших войск без больших боев», – пишет военный обозреватель Борис Рожин.

По информации военкора Александра Коца, подразделения ВСУ вышли из города, опасаясь попасть в окружение.

«Освобождение Светлодарска – яркий пример, как должны действовать войска под угрозой окружения. Фактически ВСУ оставили город, вокруг которого после «дебальцевской перемоги» семь лет возводились фортификационные укрепления, без боя. Они выполнили боевую задачу до конца и эвакуировались, чтобы сохранить жизни людей. Не так ювелирно, как это сделали боевики «Азова» в Мариуполе, но тоже очень мужественно и своевременно», – пишет Коц в своём тг-канале.

Он также призвал присмотреться к этому примеру украинским гарнизонам Северодонецка и Лисичанска.

Военкор Герман Куликовский считает, что потеря Светлодарска говорит о том, что вся оборонительная линия ВСУ на Донбассе, начинает коллапсировать. По его словам, противник отойдёт к славянско-краматорскому укрепрайону.

«В очередной раз хотел бы упрекнуть тех кто требовал быстрых сабельных ударов и возмущался, что наступление идет медленно. Как я и писал, общая обстановка оказалась не Верденом образца 1916 года ( по крайней мере для ВС РФ). Тактика перемалывания живой силы противника оказалась верной. Тяжелые потери и бесконечные удары, очень существенным образом сказались на моральном состоянии ВСУ, а бравурные заявления киевских властей о перемогах, еще больше надломили солдат противника, которые своими собственными глазами (даже если эти глаза уже вытекли на асфальт ) видели, какие потери в их пiдроздилах. Сейчас противник наверняка попробует закрепиться в Славяно-Краматорском укрепрайоне, чтобы дать время Харьковско-Сумской группировке ВСУ продемонстрировать хоть какие-то успехи в их широко анонсированной наступательной операции (пока никаких успехов у этой группы войск нет)», – отмечает Куликовский.

Официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин подтвердил информацию об освобождении города, однако предупредил, что отходящие украинские войска могли оставить много «сюрпризов».

«Светлодарск у нас был на слуху ещё в 2015 году. По разным причинам мы не взяли этот населённый пункт. И чтобы не попасть в полное окружение, украинские военные были вынуждены его оставить. Но я бы сильно этому не радовался, объясню, почему. Тот опыт уничтожения, которые они применяют как ствольной, так и реактивной артиллерии, жилых кварталов в населённых пунктах, которые мы освобождаем, это может привести к большой трагедии. Поэтому давайте подождём. Они писали уже, что пытались взорвать дамбу, там большое водохранилище, вода бы хлынула, и пострадало большое количество людей. С одной стороны это приятно, но нужно на это смотреть с опаской, какую гадость они нам могли оставить после того, как оттуда ушли», – заявил Басурин в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, 29 апреля 2014 в Светлодарске была принята резолюция в поддержку проведения Референдума. Со здания городской администрации был снят флаг Украины и водружен флаг ДНР. Однако летом 2014 года Светлодарск вошли подразделения ВСУ.