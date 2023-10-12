«Конец веревки близок»: Вашингтон объявил, что помощь Украине не будет бесконечной

Резервы для оказания помощи Украине приближаются к концу.

Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Кирби, США будут помогать Украине сколько смогут, но не стоит рассчитывать на то, что это будет бесконечно.

«В ближайшей перспективе у нас есть ассигнования и полномочия как для Украины, так и для Израиля. Но вам не стоит пытаться получить долгосрочную поддержку, когда вы находитесь на краю пропасти.

Что касается украинского финансирования, мы приближаемся к концу веревки. Я имею в виду, что сегодня мы объявили о выделении 200 миллионов долларов, и мы будем продолжать эту помощь до тех пор, пока сможем. Но она не будет бессрочной», – заявил Кирби.