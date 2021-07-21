Конец вольнице: на Украине готовят для беглых «змагаров» депортационные лагеря

Украинский парламент рассмотрит вопрос создания депортационных лагерей для бегущих от «режима Лукашенко» через «зелёную границу» белорусов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил координатор проекта «Без границ» Максим Буткевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас, в сравнении с прошлым годом, очень много людей в Белоруссии за выражение своей позиции находятся под уголовным преследованием или на подписке о невыезде, или просто без документов. В такой ситуации выехать можно, только перейдя границу и минуя пункты пропуска, то есть, по зеленому кордону.

Законодательство Украины и международные конвенции освобождают таких граждан от ответственности, если они это делают с целью просто попросить об убежище, и в новом законе подтверждается, что ответственности за это, если человек просит об убежище, нет.

Но, на всякий случай, если люди таким образом переходят границу, их перемещают в закрытый лагерь, депортационный, до конца всей процедуры по беженству», – рассказал «активист».

«То есть, мы вас не привлекаем к ответственности, как говорит законопроект, мы вас просто лишаем воли на неопределенный срок, но это не ответственность. Это – просто так. Это одна из новелл, которая, если будет принят этот закон, очень сильно ударит по людям из Белоруссии, которые вынуждены искать тут защиты. Потому этот законопроект для нас чрезвычайно тревожный»,– переживает Буткевич.