«Конфедерация с Россией? Тогда президент – Лукашенко»

19.10.2019, Москва, Елена Острякова

Белоруссия фактически не готова идти навстречу России в политических вопросах. Это следует из ответов белорусского политолога Алексея Дзерманта автору анонимного телеграм-канала «Записки на заборе».

Тот перечислил ряд требований, которые, по его мнению, есть у России к Белоруссии. Это, например, признание Крыма и общая позиция двух стран по Донбассу.

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«Это означает, что у Беларуси резко ухудшаются отношения с Украиной, особенно экономические. Для Беларуси это означает потерю около 4-5 млрд долларов в год. Компенсирует ли это Россия, у которой сейчас нет лишних ресурсов? Есть большие сомнения: «денег нет, но вы держитесь», – привел доводы белорусской стороны Дзермант у себя в фейсбуке.

Кроме того, это, по его мнению, означает прекращение существования Минской переговорной площадки, которая переместится на Запад.

Также, по мнению белорусского политолога, невозможно размещение в Белоруссии и российской военной базы.

«Это вызовет ответную реакцию в Польше и Прибалтике с началом полноценной гонки вооружений, увеличением присутствия там американцев, которые найдут в российское базе этому оправдание. Бремя содержания не только базы, но и боеспособности белорусской армии будет ложиться на Россию. Дополнительные большие расходы», – написал Дзермант

Он отрицает возможность прекращения всех споров по ценам на нефть,, передачу части белорусских предприятий под контроль России и в целом создание как минимум конфедерации двух государств.

«Возникает вопрос с руководством. Если конфедерация, тогда президент – Лукашенко», – пишет Дзермант.

.Единственное требование России, которое он считает справедливым, – это прекращение поставок «снкционки» из Белоруссии.

Примечательно, что накануне министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей вообще допустил разрыв соглашения о Союзном государстве с Россией.

«Если общество посчитает нецелесообразным существование того или иного соглашения — общество может поднять вопрос и поставить его перед руководством государства. Руководство нашего государства учитывает общественное мнение, и соответствующее решение будет принято. Существуют процедуры, которые позволяют через соответствующие обращения вынести эти вопросы на референдум. Надо посмотреть законодательство», – сказал Макей в интервью оппозиционным белорусским СМИ.