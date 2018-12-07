“Конферансье Майдана”: запрет русского языка вызвал бурный расцвет украинской культуры

07.12.2018, Киев, Игорь Петров

Введение языковых квот на радио и вытеснение оттуда русской музыки привело к появлению большого числа украинских исполнителей, государственная поддержка украинозяычного телеконтента вызвала театральный бум, а запуск украинских телесериалов, половина расходов на создание которых оплачивает государство – это инвестиция в дальнейший расцвет украинской культуры.

В этом на круглом столе в Киеве убеждал присутствующих министр культуры Украины, Евгений Нищук, до назначения на должность выступавший в качестве “зазывалы” на сцене киевского Майдана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, те, кто критикует языковые квоты ошибаются так же, как ошибались те, кто критиковал введение обязательного дублирования фильмов в кинотеатрах на украинском.

«Тогда оворили о волне возмущения, но мы увидели, что в кинотеатрах никаких проблем нет. Русскоязычные спокойно шли на качественный дублированный продукт на украинском. Так и сейчас мы сталкиваемся с тем, что много людей, которые осторожно относились к этому закону, сейчас говорят: «слушайте, классно! Столько украинской музыки чудесной появилось», – сказал министр.

По его словам, поддержка производства украинских сериалов – это “инвестиция в преодоление мифов”.

«В 2017 году многие говорили, что очень сложно финансово выстоять, когда мы полностью перейдем на украинские телевизионные сериалы с полностью украинским производством, украинской тематикой, украинским языком и украинскими актерами. Мы сказали: да нет, неправда. Надо чтобы государство дало 50-30% инвестиций в том, чтобы начать этот процесс. И государство впервые в 2018 году начало этот процесс. Сейчас прошел питчинг, 69 проектов отобрано, из них 17 телесериалов и 8 анимационных фильмов. Это даст возможность фантастической аналитики весной, когда пойдет целый пул украиноязычных телесериалов с полностью украинским производством и украинскими актерами. Мы увидим еще прогрессирующую статистику в том, что это – правильный шаг. Это для того, чтобы изменить телевизионную картинку, чтобы мы преодолели очередной миф, (чтобы показать) что украинцы хотят смотреть украинские сериалы, видеть и рождать своих телезвезд», – считает министр.

Он также заявил, что раньше украинцам якобы запрещали сниматься в главных ролях, а теперь, благодаря поддержке сериалов, «звезды начинают рождаться».

«Это цепная реакция. Мы недавно делали круглый стол по поводу театров, театрального бума в Украине. Почему так сильно начали ходить в театры люди? Один из элементов – она начали ходить на тех актеров, которые снимаются, которых видят в телевизоре и кино. Они хотят видеть звезд и звезды начинают рождаться. Не секрет, сам через это прошел, когда был негласный запрет на то, чтобы в главных ролях снимались украинцы, украинские актеры. Украинские актеры были на подтанцовках. В главных ролях – исключительно актеры из России. Теперь обязательное условие – украинские актеры. Думаю, через полгода будет чудесный результат», – сказал он.

Министр даже уверен в том, что поддержка украинского контента в будущем не окажется убыточной.

«То, что этот закон оказался крайне необходим – 100:. Мы долго пытались по доброму, найти понимание у того или иного руководителя, той или иной медиагруппы. Кто-то это слышал, а кто-то видел в этом исключительно… Включалась ситуация экономической выгоды. Я уверен, что экономическая выгода через год-два будет очень неожиданной. Окажется, что это – не убыточная история. Я имею в виду производство своих телепрограмм, шоу-программ телевизионных и т.д», – сказал он.