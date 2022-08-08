Конференция Тихановской. У коллаборационистов 1941-44 выросла достойная смена

Новости Украины

В Вильнюсе прошел первый день конференции «Новая Беларусь». Страсти вокруг нее кипели еще задолго до начала. Кризис и раскол в белорусской оппозиции уже достиг критических уровней.

«Стрелка осциллографа» на шкале бульбосрача уперлась в потолок и удивленно застыла. Такого я не припомню даже после выборов 2010 года, когда все обвиняли друг друга в предательстве и работе на КГБ.

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Особенно доставалось Тихановской и ее окружению, которые уже успели многих подзадолбать. Кого – недостаточной эффективностью, кого – неконтролируемой коррупцией. Предлагали свергать Тихановскую, делать ее «английской королевой» при сильном «премьере». Противники экс-кандидата в президенты уже успели собрать два конгресса. Последний прошел в Берлине под предводительством экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало и руководителя организации «Наш Дом» Ольги Карач. В качестве свадебного генерала был выписан из Штатов 85-летний бывший спикер распущенного еще в 1996 году Верховного Совета Семен Шарецкий.

Поначалу офис Тихановской тоже планировал провести конгресс, однако, видя такой жабогадюкинг, статус мероприятия понизили до конференции. То есть, такого собрания, на котором голосования по каким-то общим документам не планируется. Об этом офис Тихановской даже заявил на своем сайте. Вот только сделал он это 7 августа в 22:00, когда до конференции оставалась одна ночь.

Видимо, поэтому ожиданий от конференции все равно было множество. Многие ждали новых скандалов и углубления раскола в оппозиции. Некоторые – новых программных заявлений Тихановской, кадровых перемен (особенно многие желали ухода ее ближайшего советника Франтишека Вечерко). Особо оптимистичные – даже мечтали о том, что раскол в оппозиции будет ликвидирован. Пока не произошло ничего из этого.

Скандалы, конечно, были. Однако в сравнении с тем, что от конференции ожидали, это были скандальчики. Без выступления Тихановской, конечно, тоже не обошлось. Рассказала про шесть приоритетов своей стратегии. Это:

защита независимости и национальных интересов (которым, конечно, угрожает Россия);

усиление внутреннего и внешнего давления на режим (тут зачем-то были упомянуты белорусские наемники на Украине);

поддержка белорусских СМИ и гражданского общества (дайте денег);

помогать белорусам решать их проблемы (дайте больше денег);

разработка дорожной карты перехода от диктатуры к демократии (сколько мы их уже видели);

реорганизовать движение для эффективной работы (как, друзья, вы ни садитесь…).

В общем, ничего нового, скучно, девочки. Впрочем, повеселить публику ей удалось, когда она возмутилась на обращение «гаспадыня». По-белорусски это слово означает «хозяйка» и имелось в виду, что она хозяйка мероприятия. Но ее настолько часто называли «хатняй гаспадыняй» (домохозяйкой), что разницы она, видимо, не почувствовала. Дальше она продолжила свою речь по-русски, чем возмутились уже собравшиеся. За два года человеку, претендующему на лидерство у змагаров, пора бы уже выучить их язык.

Кадровых потрясений, естественно, тоже не было, про объединение оппозиции и говорить не приходится.

Чем запомнился первый день конференции?

Удивила Вероника Цепкало, жена одного из лидеров антитихановской коалиции Валерия Цепкало, которую он послал вместо себя. Она предложила создать орган для надзора за «независимыми» СМИ, чтобы они не обделили вниманием одних персонажей оппозиционной тусовки в ущерб другим. Что и говорить, демократично.

Но больше всех удивил Вадим Прокопьев, бывший ресторатор, громко материвший Лукашенко в Youtube, а теперь по прихоти судьбы оказавшийся в должности замкомандира «полка» белорусских наемников «Пагоня». То, что он предложил Тихановской уже завтра принять президентскую присягу и назначить премьера из военных – это не новость. Он об этом уже говорил, возможно, имея в виду себя (он же сейчас «военный»).

Но вот, другая часть речи. Прокопьев, не моргнув глазом, заявил, что ВСУ возьмут Минск за 3 дня. На вопрос, готов ли нести ответственность за затяжную гражданскую войну, которая начнется, если блицкриг не удастся, Прокопьев ответил, что готов разделить ее вместе с теми, кто такое решение примет.

Я слышал от нашей оппозиции всякое, но от такой откровенности обалдел. Человек в присутствии сотен участников конференции заявил, что поддерживает иностранную интервенцию и готов вместе с ее организаторами ответить, если блицкриг не удастся. Показательно, что публика за такие слова его не разорвала, а приняла их вполне благосклонно. В общем, у коллаборационистов 1941-44 годов выросла достойная смена.