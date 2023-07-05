«Конфиденциально» – членства Украины в НАТО не будет, СП-2 взорвали США, обвинят Киев

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НАТО не сделает Украину своим членом на саммите в Вильнюсе.

Об этом французский экономист, первый президент ЕБРР Жак Аттали заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ему под видом бывшего президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет, не сейчас. Из-за пятой статьи. Расширение означало бы войну против России, а никто не хочет этого», – сказал Аттали.

Он допускает, что газопровод «Северный поток-2» взорвали США, а Украину и Польшу хотят сделать «козлами отпущения».

«Это история о Джеймсе Бонде. Я не знаю. Не удивлюсь, когда мы узнаем, что за этим стоят американцы. Это вполне вероятно. Сеймур (американский журналист Херш – ред.) очень серьезный человек. Он был таким, по крайней мере, но сейчас ему 90 лет, и может быть, он немного сбавил. Он он много чего знает. Он потрясающий эксперт», – отметил Аттали.