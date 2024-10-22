Конфигурация окончания войны будет сформирована в ноябре – офицер ВСУ

Могущественные мировые силы уже договорились о необходимости завершения конфликта на Украине.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Арти Грин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Достаточно могущественны силы, которые хотели бы закончить это до выборов в США. Поэтому посмотрим, какой будет результат, но я абсолютно уверен, что именно, если не до, то сразу после 5 ноября конфигурация окончания российско-украинской войны будет сформирована. Я почему-то думаю, что в 25-й год война не уйдет…

Торговля идет на самом деле вокруг мелочей. НАТО, не НАТО, все понимают, что НАТО не будет, но это лишний повод у правительства Зеленского заявлять, что раз не НАТО, то что? Давайте тогда что-то еще, помощнее, поинтереснее. Наверняка, из 5-6 менеджеров 7-8 хотели бы повоевать еще пару лет, поэтому тут могут быть элементы саботажа и с нашей стороны. Но слишком могущественные силы в мире заинтересованы в окончании этих боевых действий, поэтому я думаю, что у этих ребят ничего не получится», – заявил Грин.