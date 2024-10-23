Конфисковали…песни. Зачем Украине Зеленского хиты Таисии Повалий на русском языке?

Лента новостей из Украины принесла любопытное известие о том, что тамошний суд конфисковал в доход государства имущество перебравшейся после майдана в Москву и принявшей там российское гражданство популярной певицы и бывшего депутата Рады от Партии регионов Таисии Повалий.

В том, что у певицы отобрали принадлежащие ей семь земельных участков в Киевской области, жилой дом площадью 442 кв.м., автомобиль BMW X5 и другое добро нет ничего особо из ряда вон выходящего. Интерес, однако, представляет та часть судебного решения, которой в пользу украинского государства конфискованы авторские имущественные права на музыку и слова девяти популярных песен Повалий («Бусинки любви», «Обниму тебя», «Больше чем близко», «Одолжила» и ряда других).

По факту это очень интересный прецедент, когда у реального и ныне живущего автора отобрали права на его произведения. И сделали это не из-за доказанного плагиата или какого-то иного преступления, а сугубо демонстративно – «за плохое политическое поведение».

В репрессивной практике пост-СССР такого еще не было нигде – даже в эталонных по западным меркам «тираниях» типа России или Белоруссии. Так что «демократическая» Украина и тут вырвалась вперед в плане социальной практики, обкатываемой нынче на ее просторах.

Для примера – в той же России, с ее довольно посуровевшим на марше законодательством об иноагентах, какой-нибудь условный Андрей Макаревич испытывает серьезные проблемы с получением авторских вознаграждений и прочих отчислений за используемые на радио, ТВ, в кино и других площадках песни. Согласно законодательству перечислять ему деньги – значит, финансировать иноагента, а это дело уже подстатейное, согласно новой редакции соответствующего закона.

Однако, само право собственности Макаревича на его песни никем не оспаривается и сомнению не подлежит. И, хотя, время от времени раздаются голоса, что, давайте-ка заберем авторские права у всяких «нехороших людей», однако дальше слов дело не идет. А на Украине, как видим, пошли.

В этой связи, конечно, интересен вопрос: а что будет делать украинское государство с доставшимися ему правами на песни Повалий? Отдаст их 95 кварталу? Подарит каким-то патриотическим певцам с проверенным ртом?

Случись ситуация несколькими годами ранее, я бы сказал, что это такой законный способ не платить Повалий авторских отчислений на территории Украины за ротацию ее песен на радио и по всяким музыкальным телеканалам. Ну, то есть, история из серии «пресечем финансирование агрессора». Деньги ведь, уходят по новому месту жительства артистки – в Россию.

Однако свежепринятый уже в ходе СВО Радой закон о запрете исполнения музыкального продукта на «языке агрессора», обнуляет эту версию – песни на русском языке и так запрещены к ротации – по закону репертуар должен быть исключительно на держмове. Так что это не тот случай, когда «искусство должно принадлежать народу». Украинцам сейчас строить и жить помогают совсем другие песни.

Остается еще одна, довольно оригинальная, но, по нынешним украинским временам не такая уж и безумная версия. Если вспомнить, как украденные из имений Медведчука и его соратников картины, дорогие часы и прочее «лухари» продали с торгов, чтобы вырученные деньги передать в бюджет «на ВСУ», вполне возможно, что и авторские права на ненужные отказавшейся от языка Пушкина Украине песни тоже пойдут на аукцион.

Где их может выкупить обратно…(а чем черт не шутит?) сама же Повалий. Через подставных лиц, конечно, потому что на родине ей сейчас светит от семи до десяти лет тюрьмы по трем статьям украинского УК – за «оправдание агрессивной войны России против Украины», «коллаборационизм», «дискредитацию украинских защитников, участвовавших в боях за Киев», «восхваление Путина» и даже «призывы к захвату всей территории Украины».

Помимо этого, экспертиза, проведенная почему-то винницкой СБУ нашла совсем страшное – в сентябре 2023 года Повалий, по приглашению «террориста Пасечника» выступила на концерте в Луганске по случаю принятия ЛНР в состав России и «прямо со сцены высказалась в поддержку российских захватчиков и героизировала их участие в войне против Украины».

Согласитесь, за такое мало песни отобрать. Но, поскольку длинная рука СБУ дотянуться до певицы пока не в состоянии, а обратиться к компетентным спецам из конкурирующей конторы Буданова, видимо, корпоративная жаба давит, приходится довольствоваться малым.

Но что они будут делать с конфискованными песнями – вопрос все равно интересный.