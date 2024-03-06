Конфискованные в Британии лодки мигрантов хотят бросить на форсирование Днепра

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На Украине растет разочарование от уменьшения поставок западного оружия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», во время слушаний по внешней политике в парламенте Великобритании заявил член палаты лордов Чарльз Мур.

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«Десять дней назад я был в Киеве. Настроение там тревожное, но решимость велика, и есть разочарование, которое разделяют многие благородные лорды, из-за того, что на Украину поступает недостаточно оружия из США, стран ЕС и, прежде всего, Соединенных Штатов», – сказал Мур.

Одной из важнейших задач в деле оказания помощи Украине он назвал поставки лодок.

«Их цель – пересечь великую реку Днепр, и в настоящее время они являются единственным средством, с помощью которого войска и припасы могут достичь потенциальных плацдармов, которые были завоеваны и удерживаются украинскими войсками на восточном берегу в последние месяцы», – отметил политик.

По его словам, в Дувре у нелегальных иммигрантов по прибытии конфисковано большое количество небольших лодок, но британское МВД отклонило запрос о их передаче Украине.

«Министерство обороны Украины разыскивает сотни лодок и двигателей. Если только пограничные силы тайно не уничтожили эти лодки, такое количество в настоящее время простаивает под белыми скалами Дувра. Я надеюсь, что ваши светлости пожелают призвать правительство отпустить маленькие корабли в последнее и лучшее плавание», – призвал Мур.