«Конфискуем всё их имущество» – поляки и украинцы обсудили, как и за что наказывать Россию

Украина должна подавать на Россию жалобы в разнообразные международные инстанции, чтобы «получить возможность» конфисковать побольше российского имущества.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил профессор Киевского международного университета Евгений Цыбуленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие люди считают, что международное право в части международной безопасности не работает, потому что механизмы не очень чёткие. Особенно, если их приходится использовать против ядерной державы, которой является Россия.

Но всё-таки, когда страна проигрывает трибунал, суд или арбитраж. И самые интересные здесь арбитражи – может, они и не такие пафосные, как международный суд ООН, их инструменты могут быть наиболее эффективными.

Потому что, если страна отказывается исполнять решение международных арбитражей, то есть возможность арестовать её имущество за границей. У России такого имущества много, и это может быть очень болезненно», – рассуждает он.