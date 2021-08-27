«Конфискуем всё их имущество» – поляки и украинцы обсудили, как и за что наказывать Россию

«Конфискуем всё их имущество» – поляки и украинцы обсудили, как и за что наказывать РоссиюНовости Украины
Украина должна подавать на Россию жалобы в разнообразные международные инстанции, чтобы «получить возможность» конфисковать побольше российского имущества.
Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил профессор Киевского международного университета Евгений Цыбуленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Многие люди считают, что международное право в части международной безопасности не работает, потому что механизмы не очень чёткие. Особенно, если их приходится использовать против ядерной державы, которой является Россия.
Но всё-таки, когда страна проигрывает трибунал, суд или арбитраж. И самые интересные здесь арбитражи – может, они и не такие пафосные, как международный суд ООН, их инструменты могут быть наиболее эффективными.
Потому что, если страна отказывается исполнять решение международных арбитражей, то есть возможность арестовать её имущество за границей. У России такого имущества много, и это может быть очень болезненно», – рассуждает он.
В свою очередь, доцент кафедры международного права и международных отношений Лодзинского университета (Польши) Томаш Ляховский предложил наказать Россию также и за преступления СССР.
«Россия не только в современности ответственна, или может быть потенциально ответственная, за нарушения международного права.
Россия, как правопреемница Советского Союза, также не ответила за преступления, которые совершила против народов, которые не совсем добровольно были включены в состав СССР», – добавил Ляховский.
Спасибо!
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