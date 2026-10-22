Публичный конфликт между Азербайджаном и Турцией. Ситуация показывает наличие серьезных противоречий не только между Баку и Анкарой, но и внутри самой Организации тюркских государств (ОТГ), перспективы которой могут оказаться призрачными.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» рассуждает обозреватель Айнур Курманов.

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Накануне МИД Азербайджана запретил въезд на территорию республики 31 гражданину Турции, а генпрокуратура объявила в международный розыск еще 7 турок, которых обвинили в подрывной деятельности и в организации массовых беспорядков. Такого открытого столкновения между двумя «братскими» странами не было никогда.

А всё дело в многовекторной политике, осуществляемой Баку, а заодно и Астаной, когда ведущие после Анкары игроки ОТГ хотят усидеть одновременно на нескольких стульях, преследуя в первую очередь свои интересы. Это как раз и привело к конфликту с той частью турецкого правящего класса, взявшего курс на возрождение Османской империи на новом историческом этапе. А империализм, как мы знаем, требует подчинения без остатка и исключает проституирование сразу со многими хозяевами.

Поэтому многие деятели, связанные с находящейся у власти Партией справедливости и развития и с пулом правительственных СМИ Турции, с особым рвением обрушились на Ильхама Алиева, выступив в защиту митингующих школьников и их родителей, не согласившихся с запретом на ношение хиджабов. Ясно, что «светские инициативы» министерства образования Азербайджана были лишь поводом для атаки, чтобы поставить младшего партнёра на место.

Но, похоже, что Эрдоган в этой истории явно перегнул палку, так как масштабные протесты и их поддержка неоосманистами продемонстрировали явную слабость и неустойчивость азербайджанской клики. И такой удар вызвал вместо прогнозируемой в Анкаре капитуляции совершенно обратную бешенную реакцию Баку, особенно после встречи Ильхама Алиева и поддержки со стороны президента Израиля Исцхака Герцога и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаеваво время саммита СВДМА.

Азербайджанские парламентарии сначала назвали подстрекателем беспорядков главного советника президента Турции Октая Сарала, а затем издание Qafqazinfo обвинило главу турецкого МИДа в подготовке государственного переворота, выпустив статью под названием «Что стоит за встречей Хакана Фидана в GYF». В ней делались далеко идущие выводы после встречи главного турецкого дипломата с активистами Фонда помощи молодёжи (GençliğeYardımFonu, GYF), названного форпостом османской экспансии в республике.

Анкаре ставилось в вину то, что сотрудники разведки (MİT), используя помимо завербованной молодёжи еще структуры Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA), гуманитарной организации İHH и фонд AzizMahmudHüdayi, готовили свержение существующей власти. Естественно, что ведущие турецкие СМИ эту «теорию заговора» решительно отвергли, а эрдогановские дипломаты потребовали объяснений.

И, надо сказать, что взаимная перепалка имеет под собой основания, так как дыма без огня не бывает. Ведь буквально пару лет назад уже французская разведывательная служба DSGI обвиняла двух «тюркских братьев» в организации похожих массовых протестов на колониальном острове Новая Каледония в Тихом океане. Только теперь эта же технология обернулась против главного партнёра Турции по ОТГ.

В реальности противоречия между Баку и Анкарой копились давно, тем более, что у Эрдогана были свои виды на Нахичевань как на «особую территорию». А по мере усиления неоосманизма, который стал сейчас вместо турецкого национализма государственной идеологией, принцип, выдвинутый еще Гейдаром Алиевым «Одна нация — два государства», явно вступал в конфликт с великодержавными устремлениями султана всех правоверных, предусматривающие поглощение, а не партнёрство.

Особым камнем преткновения стало военно-техническое и экономическое сотрудничество Азербайджана с Израилем. В Анкаре долгое время закрывали глаза на наращивание Баку и Астаной поставок нефти для нужд ЦАХАЛ и даже участвовали в дележе прибыли, пока уже геостратегические интересы с Тель-Авивом не разошлись полностью. По сути, сейчас из-за своих имперских амбиций турецкая элита балансирует на грани открытого военного столкновения с сионистами.

И понятно, что Эрдоган и К не могут допустить наличия в своём тылу ненадёжного «союзника», который еще и демонстративно в пику подписал сейчас соглашение о закупке израильских РСЗО на $235 млн. Речь идёт о поставках ракет EXTRA-MR (средней дальности) и реактивных артиллерийских систем PULS (Precise&Universal Launching System). Но это – лишь верхушка айсберга, так как есть и проекты по локализации производства некоторых видов вооружений, а территория Азербайджана вовсю используется как плацдарм для ведения разведывательной и подрывной деятельности не только против одного Ирана.

И такая развязка была неизбежной, только в Анкаре рассчитывали на полное приручение азербайджанского режима, а получили невиданное обострение отношений. Теперь Эрдоган пытается отмотать ситуацию назад и позвонил Алиеву с приглашением приехать в Анкару на саммит ОТГ, так как на кону и будущее самого объединения. И не исключено, что поссорившиеся могут даже временно склеить побитую посуду, но сами первопричины такого столкновения преодолены уже никогда не будут.

Интересно, что на этом фоне происходит явное сближение позиций Турции и Ирана, что создаёт для Ильхама Алиева и его семьи беспрецедентную угрозу. Как мы уже говорили, сами массовые беспорядки показали слабость и неустойчивость новоявленной шахской династии, а, значит, объединившись, соседи могут запросто добиться её свержения без всяких вторжений. И никакой Токаев, Нетаньяху и тем более Трамп Алиеву в такой ситуации не помогут. То есть ставка на Запад не сработала, и никто на деле не готов поддерживать двуликость Баку.

Данные события еще и показали эфемерность самой конструкции ОТГ, которая может в одночасье рассыпаться как карточный домик в ситуации, когда правящие клики в Азербайджане и Средней Азии оказались неготовыми стать подданными одного султана и желают сохранить статус вассалов сразу нескольких господ. Правда и османы способны запросто перекрыть им всем «окно в Европу».

Но, похоже, этот сигнал в Баку не воспринят, и урок не выучен, а, значит, – всё еще впереди.