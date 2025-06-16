Конфликт Израиля и Ирана играет на руку России – Царев

Анатолий Лапин.  
16.06.2025 10:13
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Израиль, Иран, Россия, Украина


Конфликт Израиля и Ирана оказывает свое влияние на мир и выгоден России с точки зрения роста ее нефтяных доходов и влияния на Китай.

Об этом в эфире видеоблога эстонского журналиста Олега Беседина заявил бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт Израиля и Ирана оказывает свое влияние на мир и выгоден России с точки...

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«Для конфликта Россия-Украина есть свои плюсы и свои минусы. Плюсы очевидны – нефть растет в цене, российский бюджет сейчас дефицитный. И, возможно, если вырастет достаточно нефть, то этот дефицит будет ликвидирован. Это хорошо, потому что война — это три вещи: деньги, вторая деньги и третья деньги. Будут деньги, можно продолжать военные действия.

Это хорошо, потому что конфликт ирано-израильский отвлекает внимание мирового сообщества от Украины, выводит конфликт украинский на второй план. Это хорошо, потому что Китай будет вынужден больше покупать энергоресурсов у России. И это, значит, влияние России и значение России для Китая вырастет. Значит, можно просить, например, по каких-то услугах, например, о негласных поставках дронов или еще какого-нибудь оружия», – заявил Царев.

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