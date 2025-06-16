Конфликт Израиля и Ирана играет на руку России – Царев

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Конфликт Израиля и Ирана оказывает свое влияние на мир и выгоден России с точки зрения роста ее нефтяных доходов и влияния на Китай.

Об этом в эфире видеоблога эстонского журналиста Олега Беседина заявил бывший депутат Верховной рады, политик Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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