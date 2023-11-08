Конфликт между Зеленским и Залужным может быть розыгрышем – Корнейчук

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Конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным, который становится все более очевидным, может быть разыгран.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил украинский политолог Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, Залужный сейчас выступает амортизатором для Зеленского, озвучивая в общество то, что не может сказать сам президент.

«Несмотря на все попытки разыграть некую вражду между Зеленским и Залужным, этого нет. Это мое субъективное ощущение. Мне кажется, что это все фарс, на самом деле нет никаких конфликтных там ситуаций, это все – имитация. С одной стороны, Залужный озвучил те вещи, которые не может озвучить Зеленский о том, что война зашла в тупиковую ситуацию, и надо как-то из этой тупиковой ситуации выходить. То есть, общество не восприняло бы это от Зеленского, но общество более-менее нормально восприняло это от Залужного, как главнокомандующего. Во-вторых, как я понимаю, Залужный рассматривается как один из потенциальных кандидатов на должность президента и, соответственно, поскольку Зеленский второй раз при власти оставаться не собирается, то Залужный будет одним из, – я думаю, там будут еще несколько разных кандидатур, но одна из них – Залужный. В принципе, Залужный устраивает и Соединенные Штаты, и Зеленского», – считает Корнейчук.