Конфликт Молдовы с Россией ставит крест на реинтеграции Приднестровья – молдавский политолог

Противостояние Молдовы с Россией уменьшает шансы на мирное урегулирование приднестровского конфликта на основе территориальной целостности Молдовы, которую официально признаёт Москва.

Об этом заявил в эфире телепрограммы “PULS” на молдавском канале TV6 историк и политолог, экс-депутат Парламента РМ Зураб Тодуа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Молдавия – вторая страна после Украины на пространстве бывшего СССР, которая имеет самые худшие отношения с Россией. Такого не было на протяжении всех 30 с лишним лет – с года провозглашения независимости Республики Молдова.

Зачем это было сделано, я не совсем понимаю. Во-первых, Молдова – нейтральная страна. Во-вторых, Россия до сих пор придерживается принципа территориальной целостности Республики Молдова.

И к этому можно было бы отнестись серьёзно. Потому что это даёт возможность в перспективе, когда обстановка станет более благоприятной, когда война [на Украине] завершится миром, приступить к урегулированию приднестровского конфликта в рамках территориальной целостности Молдовы», – переживает молдавский эксперт.