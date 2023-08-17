Конфликт Молдовы с Россией ставит крест на реинтеграции Приднестровья – молдавский политолог

Алексей Логофет .  
17.08.2023 17:40
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 144
 
Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Приднестровье, Провокации, Россия, Русофобия, Скандал, Украина


Противостояние Молдовы с Россией уменьшает шансы на мирное урегулирование приднестровского конфликта на основе территориальной целостности Молдовы, которую официально признаёт Москва.

Об этом заявил в эфире телепрограммы “PULS” на молдавском канале TV6 историк и политолог, экс-депутат Парламента РМ Зураб Тодуа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Противостояние Молдовы с Россией уменьшает шансы на мирное урегулирование приднестровского конфликта на основе территориальной...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Молдавия – вторая страна после Украины на пространстве бывшего СССР, которая имеет самые худшие отношения с Россией. Такого не было на протяжении всех 30 с лишним лет – с года провозглашения независимости Республики Молдова.

Зачем это было сделано, я не совсем понимаю. Во-первых, Молдова – нейтральная страна. Во-вторых, Россия до сих пор придерживается принципа территориальной целостности Республики Молдова.

И к этому можно было бы отнестись серьёзно. Потому что это даёт возможность в перспективе, когда обстановка станет более благоприятной, когда война [на Украине] завершится миром, приступить к урегулированию приднестровского конфликта в рамках территориальной целостности Молдовы», – переживает молдавский эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть