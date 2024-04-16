Конфликт на Ближнем Востоке размывает наш образ основной жертвы – киевский политолог

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Конфликт Ирана и Израиля может привести к тому, что образ Украина как «основной жертвы» может быть размыт, а Россия выйдет из изоляции со стороны Запада, потому что решить без нее вопросы Ближнего Востока не удастся.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, кроме того, этот конфликт приведет к скачку цен на нефть, что также принесет дополнительные бонусы России.

«Да, действительно, размывается образ Украины как основной жертвы, основного форпоста в борьбе с мировым злом. Понимание мирового зла также трансформируется, переносится акцент определенный. Многие западные страны начинают понимать, что без восстановления контактов с Россией невозможно решать вопросы, связанные с Ближним Востоком. Поэтому Россия может вернуться через некоторое время из числа изгоев в число тех стран, с которыми нужно будет решать важные вопросы, учитывая ее присутствие на Ближнем Востоке так же», – сказал эксперт.

По его словам, все понимают, что война с Ираном приведет к большим изменениям на нефтяном рынке.

«Иран на сегодняшний день является основным донором нефти для Китая. Если Иран начнет боевые действия, ввяжется в большую войну, тогда Китаю придется искать другие методы замещения иранской нефти. Это будет частично саудовская, частично российская нефть, а это еще значит, что Россия и Саудовская Аравия дальше будут влиять на рост цен на мировых рынках. Что существенным образом ударит по Соединенным Штатам и по интересам Соединенных Штатов, особенно по администрации Байдена. Понятное дело, что усиление конфликтной ситуации на Ближнем Востоке неизбежно приведет к тому, что придется пересматривать пропорции, которые будут выделяться для Украины, России, Тайваня. Если Украине обещали 61 миллиард, это не значит, что этот 61 миллиард из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке Украина получит. Потому что очевидно, что больше денег придется отправить Израилю», – резюмировал Бондаренко.