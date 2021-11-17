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17.11.2021 00:24
(Мск), Москва,
Айнур Курманов
 
Авторская колонка, Азербайджан, Армения, Дзен, Закавказье, НАТО, Политика, Россия, Турция
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Конфликт на границе Армении и Азербайджана: Пашинян готов сдать всё

После проигрыша во второй Карабахской войне Армения теперь получила боевые действия уже на своей...

После проигрыша во второй Карабахской войне Армения теперь получила боевые действия уже на своей территории, так как последняя эскалация конфликта происходит на восточном участке границы с Азербайджаном. Причем, размеры происходящих событий с привлечением больших масс войск, артиллерии и БПЛА говорят об угрозе превращения приграничных столкновений в новую полноценную войну, которую Ереван может снова проиграть.

При этом как и в прошлый раз обе стороны обвиняют друг друга в провокациях и агрессивных действиях, которые начались еще 15 ноября. О том, что наступающей стороной является именно Азербайджан, показывают сообщения о захвате блокпостов и признание армянскими военными информации о потере ими двух оборонительных линий в Сюникской области. В свою очередь, Баку сообщает о массированном применении артиллерии противником с целью остановить продвижение азербайджанских войск.

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Очевидно, что спровоцировал нынешний конфликт именно Азербайджан, который наращивает сейчас своё наступление с применением бронетехники и рапортует о захвате десятков пленных.

«Противник в панике оставляет свои позиции. Азербайджанские военнослужащие отразили контратаку подразделений вооруженных сил Армении», — говорится в официальном сообщении Баку.

При этом убитые и раненные имеются с двух сторон, а Ереван говорит о десяти сожжённых азербайджанских БТРах и танках.

Ситуация действительно становится критической, а в случае полномасштабной войны способна вызвать настоящий политический кризис в Армении, что заставляет нынешнее неолиберальное руководство во главе с Николом Пашиняном предпринимать хаотичные шаги и действия, напоминающие истерику.

Так, 15 ноября в разгар боевых действий указом премьера был отправлен в отставку министр обороны Армении Аршак Карапетян, а на его место назначен сугубо штатский человек, но преданный нынешнему режиму вице-премьер Сурен Папикян.

Это говорит о недоверии военному командованию со стороны правящей партии в связи с неготовностью оказать должное сопротивление, а также о стремлении не допустить вмешательства армии во внутренние политические процессы в случае новых массовых протестов. Ведь всем известен затяжной конфликт между министерством обороны и нынешним премьером, а последние события, возможно, закончатся полной чисткой высшего командования.

Но вишенкой на торте оказалось заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, который 16 ноября в эфире Общественного телеканала обратился к руководству России с призывом защитить от нападения азербайджанских войск суверенную территорию страны. Подобный акт агрессии, совершен, по его мнению, уже не просто в отношении непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а непосредственно в отношении Армении.

При этом он ссылался на положения прежнего соглашения, заключенного еще между Борисом Ельциным и Левоном Тер-Петросяном в далёком 1997-м году.

«Поскольку нападение совершено на суверенную территорию Армении, согласно договору от 1997 года, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении. Это устное обращение, сейчас готовится письменное», – указал Армен Григорян, напомнив о взаимных обязательствах.

Но дело этим не ограничилось, и секретарь Совбеза республики перешел к риторике открытого шантажа Кремля. Если Россия, по его словам, не отреагирует, то якобы доверительные отношения между Ереваном и Москвой могут измениться, и руководство Армении может обратиться к другим зарубежным партнёрам и международным организациям. Под «партнёрами» верхушка правящей прозападной партии «Гражданский договор» имеет ввиду США и Францию, которые пока ничем не помогли армянам.

Подобное заявление Армена Григоряна смахивает на провокацию, ориентированную на внутреннее потребление, с целью обвинить в военном поражении армянской армии Россию, что уже проделывалось Ереваном после бесславного проигрыша во второй Карабахской войне. Собственное политическое банкротство и неспособность выстроить эффективную систему обороны кабинет Никола Пашиняна пытается выдать за нежелание Москвы обеспечить территориальную целостность республики.

Но это, мягко говоря, неправда, так как российская 102-я военная база в Гюмри была приведена в полную боевую готовность еще с 15 ноября, а миротворческие силы министерства обороны РФ ведут усиленное дежурство в местах разграничения в Арцахе. Это, во-первых.

А, во-вторых, секретариат ОДКБ не получал никаких официальных обращений от Армении о помощи «в связи с обострением на границе с Азербайджаном». Очевидно, что подобные обращения должны звучать не из уст секретаря Совбеза, а непосредственно со стороны Никола Пашиняна как главы республики.

«В ОДКБ внимательно следят за ситуацией. Официально в секретариат никаких обращений от армянской стороны не поступало. Считаем, что конфликт должен разрешаться только мирным политико-дипломатическим путем», – прокомментировал ситуацию секретарь объединения Владимир Зайнетдинов.

То есть, руководство Армении преднамеренно старалось устроить скандал, когда никаких просьб о военной помощи в реальности не было.

Руководство России на самом деле сразу же вмешалось в конфликт. Так, министр обороны РФ Сергей Шойгу еще 15 ноября провёл переговоры с министрами обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Гасановым и Республики Армении Папикяном. А уже поздно вечером 16 ноября стало известно, что Армения и Азербайджан при посредничестве России заключили перемирие. Это подтвердили армянское и азербайджанское оборонные ведомства.

Так что это было на самом деле? Очевидно, что после победы во второй Карабахской войне Ильхам Алиев такими локальными стычками улучшает свои геополитические позиции и одновременно оказывает давление на Ереван, требуя от него уступок, связанных с транспортными маршрутами и с заключением мирного договора на выгодных для себя условиях.

Конечно, он не действовал бы столь нагло и решительно, не имея за собой поддержки Анкары, так как именно Турция заинтересована в окончательном пробитии сухопутного коридора между Нахичеванью и остальной территорией Азербайджана.

Зангезурский коридор нужен сейчас для Реджепа Эрдогана как воздух, так как только он может закрепить успех прежней прошлогодней войны и обеспечить бесперебойную работу транспортных и энергетических маршрутов, связывающих Турцию через Азербайджан с бывшими советскими среднеазиатскими республиками. Именно поэтому президент Ильхам Алиев привлек внимание 12 ноября на прошедшем саммите Тюркского совета в Стамбуле к значимости открытия Зангезурского коридора, связывающего Нахчыванскую автономию Азербайджана с восточными районами республики.

«Зангезурский коридор объединит весь тюркский мир, и станет для нас связующим звеном с Европой», – сказал азербайджанский лидер.

Поэтому и нынешнее продвижение азербайджанских войск в сюникском и гегаркуникском направлениях было предпринято с целью создать коридор через армянский Мегри для обеспечения бесперебойной сухопутной связи с Нахичеванью и Турцией. Так как Ереван медлит с осуществлением положений соглашений перемирия, заключённого по итогам второй Карабахской войны еще в прошлом году, то Баку решил принудить армянское руководство к его выполнению силой оружия.

Навряд ли Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган начали бы широкомасштабную войну с Арменией, так как прекрасно осведомлены о 102-ой военной базе в Гюмри, да и оккупация исконных армянских земель превратила бы Баку в агрессора на мировой арене. Им важно склонить слабое прозападное руководство в Ереване к нужному соглашению, ведущему к новым территориальным потерям и политической капитуляции, которые будут маскироваться под взаимовыгодные договоры и проекты по «совместной эксплуатации» транспортного коридора.

Очевидно, что не против такого варианта геополитической нейтрализации Армении как в Вашингтоне, так и в Лондоне, главных бенефициарах появления и укрепления Организации тюркских государств. Ведь НАТО таким образом через Турцию получает прямой доступ к Каспию, а Азербайджан становится плацдармом для дальнейших агрессивных действий альянса уже в отношении Ирана. Этим шагом перекрываются и важные транспортные коридоры Тегерана и ликвидируется последний форпост России на южном Кавказе.

Это очень тревожный знак, так как происходит не просто эскалация конфликта и приковывается внимание Москвы помимо Донбасса к дополнительному очагу военных действий, а попытка окончательно перекроить геополитическую карту в этом регионе.

При этом угроза исходит не столько от Баку и Анкары, побаивающихся Москвы, сколько от пораженчески настроенного руководства Армении, способного на предательство национальных интересов в угоду сохранения власти под лозунгом «мира любой ценой». Тем более «партнёры» из Вашингтона и Лондона могут посоветовать Николу Пашиняну осуществить именно такой план «почётной сдачи».

В связи с этим вполне резонным кажется призыв руководителя оппозиционного блока «Армения» Роберта Кочаряна и бывшего второго президента страны, сделанный 16 ноября, о необходимости немедленной смены власти в Ереване.

«Правительство Никола Пашиняна приводило и приводит к жертвам территориальным потерям, расколу, хаосу. Полноценным разрешением ситуации является уход этих властей. За отставкой Никола Пашиняна должно последовать объединение всех дееспособных сил, формирование нового правительства, обеспечение политики решения внешних и внутренних проблем», – отметил экс-президент, делающий упор на патриотически настроенные массы республики.

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