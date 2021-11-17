Конфликт на границе Армении и Азербайджана: Пашинян готов сдать всё

После проигрыша во второй Карабахской войне Армения теперь получила боевые действия уже на своей территории, так как последняя эскалация конфликта происходит на восточном участке границы с Азербайджаном. Причем, размеры происходящих событий с привлечением больших масс войск, артиллерии и БПЛА говорят об угрозе превращения приграничных столкновений в новую полноценную войну, которую Ереван может снова проиграть.

При этом как и в прошлый раз обе стороны обвиняют друг друга в провокациях и агрессивных действиях, которые начались еще 15 ноября. О том, что наступающей стороной является именно Азербайджан, показывают сообщения о захвате блокпостов и признание армянскими военными информации о потере ими двух оборонительных линий в Сюникской области. В свою очередь, Баку сообщает о массированном применении артиллерии противником с целью остановить продвижение азербайджанских войск.

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Очевидно, что спровоцировал нынешний конфликт именно Азербайджан, который наращивает сейчас своё наступление с применением бронетехники и рапортует о захвате десятков пленных.

«Противник в панике оставляет свои позиции. Азербайджанские военнослужащие отразили контратаку подразделений вооруженных сил Армении», — говорится в официальном сообщении Баку.

При этом убитые и раненные имеются с двух сторон, а Ереван говорит о десяти сожжённых азербайджанских БТРах и танках.

Ситуация действительно становится критической, а в случае полномасштабной войны способна вызвать настоящий политический кризис в Армении, что заставляет нынешнее неолиберальное руководство во главе с Николом Пашиняном предпринимать хаотичные шаги и действия, напоминающие истерику.

Так, 15 ноября в разгар боевых действий указом премьера был отправлен в отставку министр обороны Армении Аршак Карапетян, а на его место назначен сугубо штатский человек, но преданный нынешнему режиму вице-премьер Сурен Папикян.

Это говорит о недоверии военному командованию со стороны правящей партии в связи с неготовностью оказать должное сопротивление, а также о стремлении не допустить вмешательства армии во внутренние политические процессы в случае новых массовых протестов. Ведь всем известен затяжной конфликт между министерством обороны и нынешним премьером, а последние события, возможно, закончатся полной чисткой высшего командования.

Но вишенкой на торте оказалось заявление секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, который 16 ноября в эфире Общественного телеканала обратился к руководству России с призывом защитить от нападения азербайджанских войск суверенную территорию страны. Подобный акт агрессии, совершен, по его мнению, уже не просто в отношении непризнанной Нагорно-Карабахской республики, а непосредственно в отношении Армении.

При этом он ссылался на положения прежнего соглашения, заключенного еще между Борисом Ельциным и Левоном Тер-Петросяном в далёком 1997-м году.

«Поскольку нападение совершено на суверенную территорию Армении, согласно договору от 1997 года, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении. Это устное обращение, сейчас готовится письменное», – указал Армен Григорян, напомнив о взаимных обязательствах.

Но дело этим не ограничилось, и секретарь Совбеза республики перешел к риторике открытого шантажа Кремля. Если Россия, по его словам, не отреагирует, то якобы доверительные отношения между Ереваном и Москвой могут измениться, и руководство Армении может обратиться к другим зарубежным партнёрам и международным организациям. Под «партнёрами» верхушка правящей прозападной партии «Гражданский договор» имеет ввиду США и Францию, которые пока ничем не помогли армянам.

Подобное заявление Армена Григоряна смахивает на провокацию, ориентированную на внутреннее потребление, с целью обвинить в военном поражении армянской армии Россию, что уже проделывалось Ереваном после бесславного проигрыша во второй Карабахской войне. Собственное политическое банкротство и неспособность выстроить эффективную систему обороны кабинет Никола Пашиняна пытается выдать за нежелание Москвы обеспечить территориальную целостность республики.

Но это, мягко говоря, неправда, так как российская 102-я военная база в Гюмри была приведена в полную боевую готовность еще с 15 ноября, а миротворческие силы министерства обороны РФ ведут усиленное дежурство в местах разграничения в Арцахе. Это, во-первых.

А, во-вторых, секретариат ОДКБ не получал никаких официальных обращений от Армении о помощи «в связи с обострением на границе с Азербайджаном». Очевидно, что подобные обращения должны звучать не из уст секретаря Совбеза, а непосредственно со стороны Никола Пашиняна как главы республики.

«В ОДКБ внимательно следят за ситуацией. Официально в секретариат никаких обращений от армянской стороны не поступало. Считаем, что конфликт должен разрешаться только мирным политико-дипломатическим путем», – прокомментировал ситуацию секретарь объединения Владимир Зайнетдинов.

То есть, руководство Армении преднамеренно старалось устроить скандал, когда никаких просьб о военной помощи в реальности не было.

Руководство России на самом деле сразу же вмешалось в конфликт. Так, министр обороны РФ Сергей Шойгу еще 15 ноября провёл переговоры с министрами обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Гасановым и Республики Армении Папикяном. А уже поздно вечером 16 ноября стало известно, что Армения и Азербайджан при посредничестве России заключили перемирие. Это подтвердили армянское и азербайджанское оборонные ведомства.

Так что это было на самом деле? Очевидно, что после победы во второй Карабахской войне Ильхам Алиев такими локальными стычками улучшает свои геополитические позиции и одновременно оказывает давление на Ереван, требуя от него уступок, связанных с транспортными маршрутами и с заключением мирного договора на выгодных для себя условиях.

Конечно, он не действовал бы столь нагло и решительно, не имея за собой поддержки Анкары, так как именно Турция заинтересована в окончательном пробитии сухопутного коридора между Нахичеванью и остальной территорией Азербайджана.

Зангезурский коридор нужен сейчас для Реджепа Эрдогана как воздух, так как только он может закрепить успех прежней прошлогодней войны и обеспечить бесперебойную работу транспортных и энергетических маршрутов, связывающих Турцию через Азербайджан с бывшими советскими среднеазиатскими республиками. Именно поэтому президент Ильхам Алиев привлек внимание 12 ноября на прошедшем саммите Тюркского совета в Стамбуле к значимости открытия Зангезурского коридора, связывающего Нахчыванскую автономию Азербайджана с восточными районами республики.

«Зангезурский коридор объединит весь тюркский мир, и станет для нас связующим звеном с Европой», – сказал азербайджанский лидер.

Поэтому и нынешнее продвижение азербайджанских войск в сюникском и гегаркуникском направлениях было предпринято с целью создать коридор через армянский Мегри для обеспечения бесперебойной сухопутной связи с Нахичеванью и Турцией. Так как Ереван медлит с осуществлением положений соглашений перемирия, заключённого по итогам второй Карабахской войны еще в прошлом году, то Баку решил принудить армянское руководство к его выполнению силой оружия.

Навряд ли Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган начали бы широкомасштабную войну с Арменией, так как прекрасно осведомлены о 102-ой военной базе в Гюмри, да и оккупация исконных армянских земель превратила бы Баку в агрессора на мировой арене. Им важно склонить слабое прозападное руководство в Ереване к нужному соглашению, ведущему к новым территориальным потерям и политической капитуляции, которые будут маскироваться под взаимовыгодные договоры и проекты по «совместной эксплуатации» транспортного коридора.

Очевидно, что не против такого варианта геополитической нейтрализации Армении как в Вашингтоне, так и в Лондоне, главных бенефициарах появления и укрепления Организации тюркских государств. Ведь НАТО таким образом через Турцию получает прямой доступ к Каспию, а Азербайджан становится плацдармом для дальнейших агрессивных действий альянса уже в отношении Ирана. Этим шагом перекрываются и важные транспортные коридоры Тегерана и ликвидируется последний форпост России на южном Кавказе.

Это очень тревожный знак, так как происходит не просто эскалация конфликта и приковывается внимание Москвы помимо Донбасса к дополнительному очагу военных действий, а попытка окончательно перекроить геополитическую карту в этом регионе.

При этом угроза исходит не столько от Баку и Анкары, побаивающихся Москвы, сколько от пораженчески настроенного руководства Армении, способного на предательство национальных интересов в угоду сохранения власти под лозунгом «мира любой ценой». Тем более «партнёры» из Вашингтона и Лондона могут посоветовать Николу Пашиняну осуществить именно такой план «почётной сдачи».

В связи с этим вполне резонным кажется призыв руководителя оппозиционного блока «Армения» Роберта Кочаряна и бывшего второго президента страны, сделанный 16 ноября, о необходимости немедленной смены власти в Ереване.

«Правительство Никола Пашиняна приводило и приводит к жертвам территориальным потерям, расколу, хаосу. Полноценным разрешением ситуации является уход этих властей. За отставкой Никола Пашиняна должно последовать объединение всех дееспособных сил, формирование нового правительства, обеспечение политики решения внешних и внутренних проблем», – отметил экс-президент, делающий упор на патриотически настроенные массы республики.