Конфликт на Украине готовят к заморозке по текущей линии фронта – Карасев

Анатолий Лапин.  
17.10.2023 15:39
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Китай, Россия, Украина


Пока внимание мира переключено на происходящее в Израиле, Россия и Китай могут утвердить план завершения конфликта на Украине.

Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока внимание мира переключено на происходящее в Израиле, Россия и Китай могут утвердить план...

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Речь идет о принятии Россией китайского мирного плана, в основе которого лежит заморозка на нынешних позициях сторон. Якобы об этом могут говорить президент РФ Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин во время переговоров в Пекине.

«За этим может скрываться и более серьезное намерение, чтобы сейчас войну закончить, пока есть такой момент, когда все силы мирового сообщества и Запада отвлечены на палестино-израильский конфликт… Пока все этим заняты поиском миротворчества, решить этот вопрос или предложить такую схему. Какая схема? План Китая в чем состоит, – хорошие слова: «территориальная целостность, суверенитет, устав ООН» и так далее. Но там же с чего начинается?

По нынешней линии замораживается, режим прекращения огня на нынешней линии фронта, и тогда начинают переговоры. Россия? Да, заинтересована в этом. Потому что как он [Путин] говорит, план реалистичный в том смысле, что для них это реалистично. Как они раньше говорили, что реальность на земле решаться будет», – заявил Карасев.

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