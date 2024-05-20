«Конфликт на Украине не имеет военного решения, мы за мир и переговоры» – болгарский социалист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сейчас происходит разделение между сторонниками войны и мира. Но голосов за мир сегодня не слышно в европейском политическом пространстве.

Об этом заявил кандидат в Европарламент от Болгарской социалистической партии Александр Симов в ходе предвыборных дебатов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Конфликт на Украине не будет иметь военного решения. Именно поэтому мы из БСП категоричны – мы за мир и переговоры. Необходимо приложить все усилия для переговоров о прекращении войны. В противном случае – да, мы в Европе, включая болгарских граждан, расплачиваемся экономически. Но Украина, молодые люди которой идут на фронт, платит невероятно высокую цену», – подчеркнул болгарский социалист.

Он обратился к европарламентарию от радикально-прозападной партии «Демократы за сильную Болгарию» Радану Каневу с прямым вопросом:

«Господин Канев, каков ваш моральный критерий, по которому одни жертвы (Украина) ценны, а другие (геноцид в Газе) – всего лишь статистические единицы?».

Александр Симов напомнил, что всего чуть больше месяца назад Канев был одним из депутатов Европарламента, проголосовавших против резолюции Европарламента, призывающей открыть погранпереходы в Газе для поступления гуманитарной помощи.

«Здесь это политическое лицемерие, которое медленно разъедает Европейский Союз, а также политическую систему в нашей стране. Если ты моральный столп, будь моральным столпом», — отметил социалист.

По его словам, в Европарламенте должны быть люди с характером, которые будут защищать национальные интересы Болгарии, а не заявлять, подобно экс-премьер-министру Бойко Борисову, «что нам велит начальство [на Западе], то мы и будем делать».

Болгарская социалистическая партия является старейшим политформированием Болгарии. Её представитель Георгий Пырванов в течение 10 лет (2002 – 2012 гг.) занимал пост президента Болгарии. При поддержке БСП дважды победу одерживал Румен Радев. На данный момент БСП, находясь в оппозиции правительству Димитра Главчева, обладает 23 местами из 240 в Народном собрании Болгарии и 5 местами из 17 в Европарламенте.