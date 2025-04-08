Конфликт на Украине перешел в стадию увязания – мнение
Интенсивность конфликта на Украине постепенно снижается. Сейчас это мало заметно, но уже стало гораздо меньше ударов по украинским портам и энергетике со стороны ВС РФ.
Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы сейчас видим ситуацию увязания. Нет масштабных ударов ни по энергетической инфраструктуре, ни по портовой инфраструктуре. То, что сейчас летит, это попытка вести войну, часто совершая военные преступления, но целями являются производственные мощности, армейские и силовые структуры подразделения, структуры управления.
Вы понимаете, это чуть-чуть все-таки другая реальность, нежели та, что мы имели осенью и зимой, когда раз в две недели или раз в неделю мы имели масштабный удар по портовой или по энергетической инфраструктуре. Но отсутствие формального соглашения требует неусыпного контроля со стороны гарантера, а я не думаю, что Трамп способен обеспечить длительную гарантию. Или это требует какой-то дополнительной мотивации для сторон, сверхмотивации, например, снятие санкций, или гарантии безопасности для Украины, или соглашение о полезных ископаемых для Украины, которое позволит контролировать реальные действия сторон, снижая постепенно эту эскалацию, формально не подписывая соглашения.
Иначе вопрос недель, месяцев, когда случится большая эскалация, когда стороны выйдут с этого неформального соглашения и снова попытаются через какие-то военные инструменты, инструменты разрушения, улучшить свою позицию и ухудшить позицию противника», – заявил Бортник.
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