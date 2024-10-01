Конфликт на Украине загрузил американский ВПК заказами от НАТО на 10 лет вперед

Анатолий Лапин.  
01.10.2024 13:36
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, США, Украина, Экономика


Благодаря боевым действиям на Украине, страны НАТО избавились от остатков стоявшего на их вооружении старого оружия и теперь будут переоснащаться новыми образцами.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Благодаря боевым действиям на Украине, страны НАТО избавились от остатков стоявшего на их вооружении...

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«Военно-промышленный комплекс наращивает обороты, он действительно избавился от советского вооружения, которое тяготило и экономику, и бюджеты целого ряда стран НАТО. Сегодня в свете предстоящей и наращиваемой четвертой промышленной революции, большинство предприятий военно-промышленного комплекса, прежде всего США и их союзников по НАТО, будет выпускать современные образцы вооружения.

Прежде всего, преобразуя свою промышленность, а мы знаем, что военно-промышленный комплекс – это всегда локомотив преобразований в промышленности и экономике. И эти процессы мы с вами будем наблюдать в ближайшие три-пять, в горизонте до 10 лет», – заявил Гриняев

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