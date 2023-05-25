Конфликт на Украине затухнет из-за ограничения западной поддержки Киева – Бортник

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Конфликт на Украине может остановиться сам по себе из-за отсутствия финансовой поддержки со стороны Запада, который будет пытаться переложить бремя

ответственности за Украину друг на друга. Об этом в эфире интернет-канала «Дикий Live» завил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бортника, США сократят финансирование, ссылаясь на внутренние политические процессы, а Европа – на отопительный сезон и протесты.

«Нас принуждать не будут, но мы будем чувствовать все более и более проблемы с финансовой и военной поддержкой, причем, нам будут объяснять, Байден будет говорить: «Слушайте, смотрите, эти республиканцы заблокировали палату представителей, ничего не можем продвинуть. Давайте, мы еще пересчитаем, переоценим нашу помощь и еще найдем три миллиарда, которые неправильно посчитали. Но вы же понимаете, что нам сложно это сделать, просите больше у Европы». Европа будет говорить: «Смотрите, это отопительный сезон, антиэлитарные движения, левые, правые, радикалы», – сказал эксперт.

«То есть нам будет все сложнее и сложнее, украинское общество скажет: «Действительно, война будет очень долгой идти, по ходу быстрого завершения невозможно». То есть все станет тормозиться, замораживаться само по себе. Война может быть не остановлена, она может быть не заморожена, она может просто объективно затухать в силу исчерпания сил у сторон», – заявил Бортник.