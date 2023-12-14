Конфликт на Украине завершится по прибалтийскому сценарию – Бортник

Анатолий Лапин.  
14.12.2023 18:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Запад, Новороссия, Общество, Политика, Прибалтика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина


Ситуация на Украине заморозится по прибалтийскому сценарию, когда после завершения Второй мировой войны Латвия, Эстония и Литва вошли в состав СССР, чего де-юре не признавал Запад. Точно так же будет и с освобожденными Россией бывшими территориями Украины, которые де-факто будут российскими, но непризнанными официально со стороны стран Запада.

Об этом в эфире интернет-канала Politеka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация на Украине заморозится по прибалтийскому сценарию, когда после завершения Второй мировой войны Латвия,...

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При этом он решил исключить из таких территорий Одессу и Харьков.

«Я думаю, что в нашей стране более вероятен прибалтийский вариант, при котором никто не признает оккупацию Эстонии, Латвии и Литвы – читай Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей и Автономной республики Крым, но этот вопрос переносится на будущее, в сферу дипломатии.

При этом страны договариваются между собой о безопасности, как США договорились между собой и Советским Союзом – Хельсинские соглашения, масса других соглашений, сотрудничают, пытаются нормализировать отношения, продолжают конкуренцию, продолжают сложный политический диалог. Такое перекладывание вопроса в дипломатический трек. Вот, по такому сценарию, я думаю, в будущем, скорее всего, ситуация и завершится, заморозится», – считает Бортник.

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