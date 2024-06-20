Конфликт на ЮБК: самозахват по-меджлисовски не даёт расшириться грефовской «Мрие»

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Участники так называемой «поляны протеста» – самовольного захвата земли, в курортном поселке Понизовка в окрестностях Ялты не пропустили трактор, прибывший для сноса незаконных построек.

Землю, выделенную под расширение курортного комплекса «Мрия», самозахватчики считают своей, и требуют предоставления альтернативных участков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Больше 130 человек заняли бывшее лавровое поле еще в 2004 году. В украинский период таким бизнесом промышлял ныне незаконный меджлис – организовать «поляну протеста», потребовать предоставить землю всем нуждающимся, половину участков раздать, а половину забрать себе для последующей продажи и дачи взяток. С переходом в российское правовое поле с замозахватами стали работать по следующему принципу – безземельных участников ставили в очередь на получение надела, параллельно оформляя массивы для будущих домохозяйств.

В Ялте процесс затормозился из-за дефицита земли. Очередники из числа реабилитированных пытались даже судиться с администрацией, обвиняя ее в бездействии. Но пока идет разбирательство, на самозахвате появился трактор, а когда ему преградили путь, на место прибыла глава администрации Янина Павленко. Общение с ней шло под видеозапись, которую выложил в своем youtube-канале общественник Ленур Усманов.

Выяснилось, что в системе автоматической регистрации очередников есть сведения около 60 человек. Остальные либо утратили право на бесплатную землю, получив другой надел, либо вообще находятся за границей.

«Здесь находятся 60 человек. И нам сказали, что данная земля выделяется под расширение территории «Мрия СПА резорт центр», как земли рекреации. И получается, что нам не выделили альтернативную землю, но уже сносят. Если бы нам сперва выделили землю, мы бы освободили сами, разговора нет. Но приехал трактор, а его заказчиком является представитель «Сбербанка», – пояснили участники самозахвата.

«Я следую букве закона, и я обязана освободить этот земельный участок от незаконных объектов которые здесь находятся, и я это и делаю. Никогда этот земельный участок, как и все остальные, на которых самозахваты, не были муниципальными. И они всегда были под обременением – это земли сельскохозяйственного назначения. А самозахваты – это украинская история, которую мы никак не можем закончить», – подчеркнула Павленко.

Она заверила, что все очередники получат полагающиеся наделы, но не в Понизовке, а на землях, которые городу передает винзавод «Массандра». Всего Ялта получит около 80 га бывших виноградников, за счет которых будут оформлены новые земельные массивы под обеспечение льготников и очередников наделами.

Обнародование нового генплана с включением участков Павленко анонсировала на следующей неделе, а выделение участков – до конца текущего года. Однако тем, кто в момент приглашения не сможет прийти в администрацию, поскольку находится за границей, льготное право аннулируют как отказ.

По состоянию на 2018 год в Большой Ялте насчитывалось 12 «полян протеста», общее количество участников доходило до 700. Но проверка с выездом на место показала, что за редким исключением самострои на участках используются не для проживания, а для коммерческой деятельности, а число очередников значительно меньше участников «полян протеста».