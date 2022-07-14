«Конфликт не исчерпан»: что не так с возобновлением транзита в Калининград
Ранее ратовавшая за полную блокаду Калининграда Литва теперь намерена следовать указаниям Еврокомиссии, частично снявшей ранее введенные ограничения.
Так, литовский премьер Ингрида Шимоните уточнила, что приветствует не сами правила, а те положения, которые ограничивают транзит.
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При этом ответственность за «уступки Москве» она переложила на Германию и США, которые якобы давили на ЕК и Литву.
«Литва будет эффективно обеспечивать применение санкций путем тщательного мониторинга, принципиальной оценки и эффективной проверки того, не пытается ли Россия злоупотреблять транзитными возможностями», – говорится в заявлении литовского МИДа.
«Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. «Евроатлантическое единство» оно такое – сказали, надо делать. Но гадить будут продолжать однозначно», – прокомментировал позицию Вильнюса политолог Семен Уралов в своем ТГ-канале.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил сегодня, что рекомендации Еврокомиссии сняли более 80% ограничений по транзиту в Калининград
«Первые поставки грузов в Калининград по железной дороге должны начаться сегодня-завтра. Возвращение возможности транзита по железной дороге крайне важно для перевозки стройматериалов, в том числе цемента, и металлов
Решение ЕК по транзиту не полное, работа еще потребуется, так как автомобильный транзит подсанкционных товаров все еще не разрешен», – сказал Алиханов.
Калининградский политолог Александр Носович призывает дождаться полхода первого поезда с цементом, древесиной и прочими подсанкционными грузами.
«До этого момента можно говорить только о дипломатических маневрах, которые призваны снизить накал напряженности. Рекомендации Еврокомиссии для Литвы в этом отношении стоят не намного дороже информации пресловутых «источников». Россию в принципе не может «полностью устраивать» ситуация с Калининградом.
Речь даже не о том, что автомобильный грузопоток в регион не восстановили в полном объеме. Речь о том, что для поездок из России в Россию нужна шенгенская виза. Литве оставили право транзитные визы не выдавать.
Позиция России как была, так и осталась умеренной. Никто на официальном уровне так и не поставил вопроса, что Литву и ЕС надо ставить на счетчик и требовать компенсации от того, что самолеты в Калининград теперь летают не полтора, а два с половиной часа, а логистические маршруты надо переориентировать на морские пути.
Именно жесткость и перевод вопроса в плоскость национальной безопасности позволила вернуть хотя бы часть заблокированного транзита по суше. А пока конфликт не исчерпан и не может быть исчерпан», – написал Носович.
А профессор ВШЭ Андрей Суздальцев считает, что транзитный кризис не решен.
«Пока автотранзит будет блокирован (перевозка подсанкционных товаров), транзитный кризис с Литвой нельзя считать завершенным. Иначе получается, что страны ЕС, включая в первую очередь Литву, пытаются регулировать поставки между российскими областями, нарушая при этом все ранее заключенные соглашения.
Евросоюз явно торопится, финансируемая и оснащаемая НАТО украинская армия еще не закончила свой «поход» против России на берегу Охотского моря», – отмечает Суздальцев.
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