Украинский конфликт разрешится на нынешней линии разграничения – прогноз

Конфликт на Украине завершится компромиссным вариантом. Об этом в эфире видеоблога «Дикий live» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, в мире сейчас никто не верит, что Украина сможет выйти на границы 91-го года, но и не готов принять российский ультиматум, озвученный ранее Владимиром Путиным.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Уже на этом саммите было заявлено о том, что Украина должна сесть за стол переговоров, но перед этим улучшить свои позиции, то есть она должна показать хоть какие-то победы, нанести поражение России для того, чтобы после этого начинать переговорный процесс. Участники нынешнего саммита не верят, что Украина может вернуться к границам 91-го года, никто не верит на сегодняшний день в мире, даже Зеленский говорил в октябре прошлого года, что он остался единственным, кто верит в это. Но Украине предоставляют оружие, предоставляют шанс на протяжении лета продемонстрировать хоть какие-то минимальные победы, чтобы потом облегчить задачу дипломатам – такая стоит схема нарисована», – сказал эксперт.

«На самом деле, я думаю, что истина будет где-то посередине, и результат будет посередине. Скорее всего, если Украина настаивает на позиции 91-го года, с оговоркой говорит, что возможен вариант 2022-го на начало войны, Россия говорит о полном контроле над четырьмя областями и Крымом в административных границах, то, наверное, формула проведения хотя бы временной границы по ныне сложившейся линии фронта станет более чем реальной», – заявил Бондаренко.