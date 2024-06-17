Украинский конфликт разрешится на нынешней линии разграничения – прогноз

Анатолий Лапин.  
17.06.2024 11:41
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Конфликт на Украине завершится компромиссным вариантом. Об этом в эфире видеоблога «Дикий live» заявил политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, в мире сейчас никто не верит, что Украина сможет выйти на границы 91-го года, но и не готов принять российский ультиматум, озвученный ранее Владимиром Путиным.

Конфликт на Украине завершится компромиссным вариантом. Об этом в эфире видеоблога «Дикий live» заявил...

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«Уже на этом саммите было заявлено о том, что Украина должна сесть за стол переговоров, но перед этим улучшить свои позиции, то есть она должна показать хоть какие-то победы, нанести поражение России для того, чтобы после этого начинать переговорный процесс. Участники нынешнего саммита не верят, что Украина может вернуться к границам 91-го года, никто не верит на сегодняшний день в мире, даже Зеленский говорил в октябре прошлого года, что он остался единственным, кто верит в это. Но Украине предоставляют оружие, предоставляют шанс на протяжении лета продемонстрировать хоть какие-то минимальные победы, чтобы потом облегчить задачу дипломатам – такая стоит схема нарисована», – сказал эксперт.

«На самом деле, я думаю, что истина будет где-то посередине, и результат будет посередине. Скорее всего, если Украина настаивает на позиции 91-го года, с оговоркой говорит, что возможен вариант 2022-го на начало войны, Россия говорит о полном контроле над четырьмя областями и Крымом в административных границах, то, наверное, формула проведения хотя бы временной границы по ныне сложившейся линии фронта станет более чем реальной», – заявил Бондаренко.

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