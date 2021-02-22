Конфликт России и Турции неизбежен – прогноз
Турция ведёт агрессивную захватническую политику, и, несмотря на внешне «партнёрские» отношения, рано или поздно её интересы жестко столкнутся с интересами России.
Об этом в эфире телеканала «Первый республиканский» заявил российский журналист Юрий Котенок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Эрдоган мечтает о создании нового Великого Турана. Для этого ему нужен выход на Среднюю Азию. Это очень тревожный с геополитической точки зрения момент. Мы видим, как турецкие аппетиты растут не по дням, а по часам.
Это всё не может не беспокоить, потому что здесь напрямую интересы России сталкиваются с интересами Турции. И пока мы говорим о партнёрстве, пока мы умудряемся маневрировать на этом поле, но это никого не должно вводить в заблуждение – рано или поздно эти интересы сойдутся в клинче. Так не бывает – если одна сторона проявляет максимальную агрессию, заявляет права на свои бывшие территории и на новые участки, то всё это грозит новыми конфликтами и эскалацией ситуации», – сказал Котенок.
Спасибо!
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