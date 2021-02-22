Подпишись на рассылку
22.02.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Конфликт, Политика, Россия, Турция
Просмотров:

Конфликт России и Турции неизбежен – прогноз


Турция ведёт агрессивную захватническую политику, и, несмотря на внешне «партнёрские» отношения, рано или поздно её интересы жестко столкнутся с интересами России.

Об этом в эфире телеканала «Первый республиканский» заявил российский журналист Юрий Котенок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Эрдоган мечтает о создании нового Великого Турана. Для этого ему нужен выход на Среднюю Азию. Это очень тревожный с геополитической точки зрения момент. Мы видим, как турецкие аппетиты растут не по дням, а по часам.

Это всё не может не беспокоить, потому что здесь напрямую интересы России сталкиваются с интересами Турции. И пока мы говорим о партнёрстве, пока мы умудряемся маневрировать на этом поле, но это никого не должно вводить в заблуждение – рано или поздно эти интересы сойдутся в клинче. Так не бывает – если одна сторона проявляет максимальную агрессию, заявляет права на свои бывшие территории и на новые участки, то всё это грозит новыми конфликтами и эскалацией ситуации», – сказал Котенок.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть