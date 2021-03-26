Конфликт с венграми аукнулся Украине ухудшением коронавирусной ситуаци

26.03.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина сегодня расплачивается за многочисленные скандалы и заморозку отношений с Венгрией.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил бывший глава Закарпатской области Геннадий Москаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Москаля, это же касается недавнего скандала с премьер-министром Словакии Игорем Матовичем, который на вопрос журналистов об условиях поставки в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник V» пошутил, что пообещал в обмен на препарат «Закарпатскую Украину».

«Где наш Кулеба? Вместо того, чтобы бороться с премьер-министром Словакии, который уже сто раз извинился за свою дурацкую шутку, ведь никакую территорию он и не имел в виду забирать. Чтобы бороться с венграми, какие бы они ни были, венгры всегда давали вакцины. Если бы у нас были дружественные отношения, я думаю, что мы бы через Венгрию давно получили бы эти вакцины…

Они если давали, то давали всем, приезжали из других регионов – нет вопросов, приходите. Но где, мы же побили горшки неизвестно за что – они не хотели вступать в блок большинства [венгерская партия на Закарпатье отказалась идти в коалицию с правящей партией]. Все и их абсолютная вина», – заявил Москаль.