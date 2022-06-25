«Конфликт с Западом – не вспышка, а навсегда» – Дугин о спецоперации Z

Новости Украины

Принятие решения о начале СВО для большинства российских политиков было «неосознанным», но теперь дороги назад нет – вершится история.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал философ-евразиец Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что произошло 24 февраля, никем не осознано. Операция сама началась, потому что даже те, кто формально давали отмашку на нее, не могли просто понимать, что делают. Для этого нужно выбросить раз и навсегда все соцопросы, рейтинги, представления о выборах, потому что, когда (вершится – ред.) история, все это разрывается и выбрасывается в помойное ведро со всеми намеченными мероприятиями по работе с молодежью, со всеми планами, квотами по партиям – ничего больше нет. Жириновский, понимая, что пришел конец, сделал правильный жест – он умер, кончилась эпоха. Новая эпоха требует совершенно иного подхода. То, что было раньше, в гуманитарном, политологическом, философском осмыслении России, ее роли в мире, отношений с Западом, – все это нужно менять», – сказал философ.

По его словам, большинство руководителей считали СВО «краткосрочным заплывом», после которого всё вернётся на круги своя.

«Нами до сих пор управляют люди, которые приняли решение и не понимают, что за этим следует. Они сказали «А», но за этим следует «Б». Они ни сном, ни духом про это «Б». Мы уже живем в «Б», а они все в свое «А». Все подписались под «А» как под краткосрочным заплывом на 50 метров: «Мы сейчас там быстро под пулями, под ударами, с огромным количеством волны, которая идет напротив нас, доплывем эти 50 метров, вылезем на берег, и все вернется в новых условиях, но это будет конец чрезвычайной ситуации». То есть «А» – была чрезвычайной ситуацией. Но поскольку четыре месяца прошло, и мы говорим о том, что 300 метров новой донбасской земли отвоевали, осталось еще немерянное количество, увеличивается дальность обстрелов, начали уже все области, прилегающие к Украине, от Белгорода до Ростова, обстреливаться. Это все никак не кончается, и люди начинают осознавать, что оно и не кончится. Пройдёт ураган? Не пройдёт. Это значит, что теперь ураган – наш образ жизни. Это – «Б». Как перестроить свое сознание, что конфликт с Западом – не вспышка, а навсегда», – добавил эксперт.