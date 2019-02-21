Конфликт в Донбассе пошел по меридиану на юг – Карасев

21.02.2019, Киев, Владимир Гладков

Требования президента Украины Петра Порошенко в стенах ООН вернуть арестованных в Керченском проливе украинских моряков останутся без внимания.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин не пойдёт на это, чтобы показать, что кто будет претендовать на проход через Керченский мост со стороны Украины, тот будет жёстко пресекаться. Для них это святое. Сила есть – всё. Для нас здесь важность, что мы ещё раз подтвердили, что есть агрессия России, и она расширяется.

Конфликт на Донбассе – это теперь и южный Донбасс, и Азов, и Приазовье, и Крым. То есть он пошёл по меридиану вниз на юг, от Луганска целая зона конфликта перешла из сухопутной на море. Почему это важно? Во-первых, показать, что агрессия, во-вторых, получить финансовые и военные ресурсы на строительство ВМФ Украины», – заявил Карасёв.