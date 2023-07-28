Конфликт в Гагаузии: Народное собрание отказалось утверждать состав Исполкома от башкана Гуцул

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Накаляются страсти в Гагаузской автономии. Народное собрание Гагаузии отказалось утвердить новый состав Исполкома автономии, представленный башканом Евгенией Гуцул, недавно вступившей в должность.

Большинство депутатов Народного собрания проголосовало за то, чтобы снять пункт об утверждении Исполкома с повестки дня.

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Председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов выразил недовольство церемонией представления кандидатов в Исполком, состоявшуюся 27 июня на центральной площади Комрата.

По мнению спикера, это уместно было бы сделать после утверждения Исполкома в Народном собрании. Константинов отметил, что для всех членов исполнительного органа Гагаузии обязательным является знание гагаузского языка. Однако мэр города Оргеев Павел Вережану, выдвинутый на должность первого заместителя председателя Исполкома, гагаузским языком не владеет.

На заявление Константинова резко отреагировал беглый молдавский политик Илан Шор, членом команды которого является новый башкан Евгения Гуцул.

«Прорумынские кишиневские власти не смирились, – заявил Шор в своём видеообращении. – Они боятся, что Гагаузия станет примером развития для всей страны, и поэтому делают все возможное, чтобы помешать началу работы Исполкома».

По словам Шора, президент Майя Санду вызвала к себе председателя Народного собрания Дмитрия Константинова и угрожала ему, в чём он якобы сам признался Илану Шору.

В настоящее время в центре Комрата проходит стихийная акция протеста сторонников Илана Шора и Евгении Гуцул.

Сотни участников обвиняют спикера Дмитрия Константинова в сговоре с правящей в Молдове прозападной партией «Действие и солидарность». Группа протестующих попыталась прорваться в зал заседаний Народного собрания, но была остановлена.

Уроженка Гагаузии, политический аналитик и телеведущая Нина Димогло в своём телеграм-канале сделала неутешительный прогноз дальнейшего развития ситуации в Гагаузии:

«Предполагаю, что внутри будет все по формату «Лебедь, Рак и Щука». Кишиневу выгодна эта ситуация, они радостно потирают руки и будут нивелировать полномочия автономии, а «партнерам по развитию» объясняться не будет необходимости. Понятно и ослу, что должность башкана исключат из состава правительства».

Между тем, одними заклинаниями ситуация не разрешится. Есть только один путь не дать режиму Санду наслаждаться внутренним конфликтом в Гагаузии: достижение консенсуса между всеми политическими силами, действующими на территории автономии.