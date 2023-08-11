Конфликт в Гагаузии обостряется: Народное собрание идет против нового башкана

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Народное собрание Гагаузии вновь отказало башкану Евгении Гуцул в утверждении выдвинутого ею состава Исполкома автономии.

Депутаты НСГ даже не приступили к рассмотрению состава Исполкома, поскольку большинство из них проголосовало против предложенной структуры исполнительного органа Гагаузии, без чего нельзя было переходить к его персональному составу.

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Башкан Евгения Гуцул обвинила председателя Народного собрания Дмитрий Константинова и ряд депутатов в том, что они блокируют работу исполнительной власти Гагаузской автономии. В ответ большинство депутатов обвинили саму Гуцул в том, что она сама провоцирует кризис, не желая внести коррективы в структуру Исполкома в соответствии с законодательством.

Вице-спикер Народного собрания Георгий Лейчу, известный своим лоббированием интересов Кишинёва, предложил башкану оптимизировать структуру Исполкома по примеру структуры правительства Молдовы и таким образом сэкономить деньги, направив их на помощь жителям Гагаузии за отопительный период и на другие цели.

«Это правильнее, чем платить деньги за участие в митингах», – сказал Лейчу.

При этом Евгения Гуцул не дала ответа на вопрос, каким образом депутаты Народного собрания блокируют ее работу, работу Исполкома и внедрение обещанных ранее проектов.

В это же самое время под стенами правительственных зданий автономии собрались тысячи митингующих, требующие утвердить состав Исполкома, предложенный башканом. Люди открыто называли спикера Дмитрия Константинова «подкаблучником Майи Санду».

Депутат Народного собрания Гагаузии, бывший мэр города Комрат Николай Дудогло призвал Константинова уйти в отставку с поста спикера автономии.

Для того, чтобы депутаты, сорвавшие процесс утверждения башкана, смогли покинуть здание, полиция была вынуждена создать коридор.

Ранее приднестровский политолог Андрей Сафонов призвал гагаузов договориться между собой, иначе их передушит режим Санду