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Россия могла бы выступить в качестве переговорщика и миротворца в Газе, потому что Москва поддерживает хорошие отношения со всеми странами в регионе.

Об этом в интервью американскому юристу Эндрю Наполитано заявил недавно посетивший Москву экс-советник по безопасности специального посланника ЕС на Ближнем Востоке, бывший сотрудник британской разведки MI6 Аластер Крук, 30 лет проработавший под дипломатическим прикрытием, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался отношением российских дипломатов и политиков к войне в Газе.

«Они, в отличие от многих в Европе, понимают и видят то, что происходит. И видят в этом опасность – опасность желания создать «Великий Израиль», изгнать всех арабов и вернуть себе территорию. Россия стремится выступить посредником, потому что у неё хорошие отношения. Пока я был [в Москве], прибыл президент Ирана для переговоров. Путин только что побывал в Саудовской Аравии и ОАЭ. И совершенно очевидно, что он играет там важную роль», – сказал Крук.

Он подчеркнул, что скоро у России появятся возможности повлиять на прекращение огня.

«И важно понимать, что с января месяца Россия станет председателем группы БРИКС. И я думаю, что мы увидим гораздо более активную политику, в которой страны БРИКС могут взять на себя ведущую роль. В этом вопросе они работают с Китаем и арабскими государствами, пытаясь найти какое-то решение. Не думаю, что мы увидим какое-то политическое решение, но первой целью была бы попытка достичь какой-то формы прекращения огня», – подытожил дипломат.