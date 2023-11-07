Конфликт в Израиле спровоцирует неконтролируемую эскалацию на Украине – Бортник

Анатолий Лапин.  
07.11.2023 19:42
  (Мск) , Киев
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Ближний Восток, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Израиль, Общество, Политика, Россия, Скандал, Терроризм, Украина


Конфликт в Израиле, в ходе которого интерес к Украине значительно упал, может спровоцировать неконтролируемую эскалацию на украинской территории.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт в Израиле, в ходе которого интерес к Украине значительно упал, может спровоцировать неконтролируемую...

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По мнению Бортника, как Россия может попытаться занять очередные территории, так и Украина может попытаться вернуть к себе внимание такой эскалацией.

«Меня очень беспокоит ситуация в Израиле – с другой точки зрения. Даже не с точки зрения возможной потери нами части внимания и ресурсов, а с точки зрения того, чтобы вся эта ситуация, весь этот тренд не привел к резкой, абсолютно непрогнозируемой эскалации в Украине.

С одной стороны, Россия может попытаться взять что-то еще, с другой стороны, очень много желающих поджечь поярче, чтобы снова обратить внимание. И мы находимся в очень хрупком, очень взрывоопасном периоде. Даже для этой войны мы находимся в особо взрывоопасном периоде с точки зрения дестабилизации, разрушения какого-то… террористической атаки на общественное мнение», – заключил Бортник.

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