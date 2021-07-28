Конфликт в укровермахте: Зеленский «обезглавил» ВСУ

28.07.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

В силовом блоке Украины произошла масштабная смена руководителей. Так, накануне президент страны Владимир Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, переназначив его на должность замглавы СНБО.

Кресло Хомчака теперь займет бывший командующий оперативным командованием «Север» Валерий Залужный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперты отмечают, что причиной увольнения Хомчака стал срыв гособоронзаказа, который не подписан на этот год, а также его постоянные конфликты с министром обороны Андреем Тараном.

«Начинать нужно с министра, который не способен освоить даже тот бюджет, который у нас есть, не выполняется оборонный заказ, не формируется оборонный заказ, и армия, которая должна была бы с каждым днем становиться сильнее и надежнее, защищать наши тылы, является беззубой в плане менеджмента и руководства», – заявил в эфире 4 канала экс-депутат Верховной рады, националист Игорь Мирошниченко.

«У министерства обороны с командованием вооруженных сил был откровенный конфликт. Это было видно, об этом знали все, об этом неоднократно говорили. Таран с Хомчаком уже давно не общались по рабочим вопросам… Более того, была кампания по дискредитации, в частности командования, с обеих сторон поведение было странным, общение на уровне судебных процессов – это не рабочая атмосфера. Соответственно, из-за министерства обороны у нас полностью остановлено выполнение государственного оборонного заказа, потому что они не удосужились разработать нормативы, по которым заработал бы уже окончательно этот закон об оборонных закупках.

То есть фактически это определенный саботаж со стороны министерства обороны. Уже более полгода у нас вообще закупки прекращены, я сейчас на сборах был – у нас даже берцев нет. Плюс сейчас идут невыплаты поднаемных за жилье, остановили полностью выплачивать материальную помощь на разные случаи, прекратили полностью отпускные», – заявил в эфире 4 канала экс-боевик Мирослав Гай.

«Прежде всего, это провал гособоронзаказа. Я могу назвать, например, ракету, над которой бьются наши ученые и инженеры, которая уже на финальной стадии готовности, и которая могла бы очень помочь нашему фронту, она как раз против ротных опорных пунктов противника. 19-ть подписей поставлено, а один нет для ее принятия – господина Хомчака. Мы вспомним скандалы, связанные с теми же закупками «Дан», которые фигурировали, с некачественной техникой, провалом в системе управления и автоматизации войсками. Ну и главное – это хамское отношение к личному составу», – подтверждает версию увольнения в эфире телеканала «Эспрессо» спикер разведсообщества InformNapalm Михаил Макарук.

Российский военный обозреватель Борис Рожин в своем блоге отмечает, что Хомчак был бездарным руководителем, по вине которого в 2014 году погибло много украинских военных.

«Наибольшую известность он получил в 2014-м году, когда командовал войсками под Иловайском и часть сражения просидел в кустах вместе с журналистом Шапошниковым, попутно организовав «коридор смерти» для прорывавшихся из окружения украинских войск. При Зеленском был назначен командующим ВСУ вместо Муженко «Дебальцевского». Опять же в силу того, что как и в 2014 году Хомчак был человеком Коломойского. Официальная причина отставки – конфликты с руководство министерства обороны.

Ему на смену пришел генерал-майор Залужный, который с 2014-го года находился на руководящих должностях в оперативных командованиях «Север» и «Запад» и т.д.

Самого же Хомчака отправят заместителем Данилова в СНБО. Ранее был сменен глава ГУР МОУ. Процессы перезагрузки силовых ведомств представляются связанными с отставкой Авакова. Как представляется, характер позиционной войны на Донбассе от этих перестановок вряд ли поменяется», – считает Рожин.

«Конфликт в укровермахте между двумя советскими офицерами, которые, ничтоже сумняшеся, пошли прислуживать необандеровцам, министром обороны Тараном и главкомом ВСУ Хомчаком, о котором говорили и писали в последнее время в Киеве (кто главнее???), разрешился – Зеленский уволил Хомчака (из-за отсутствия «синергии»). Рядовому и младшему составу укровермахта эти определения сродни моральной педерастии (а возможно, и физической). Тот немногий случай, когда укропитеки на земле чуйкой правильно понимают интриги в оккупированном Киеве» – прокомментировал произошедшее в своем блоге военкор Юрий Котенок.

Помимо изменений в Министерстве обороны, Зеленский накануне также провел перестановку в СБУ – с должности первого замглавы ведомства был уволен Руслан Баранецкий, а должности начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ лишился Василий Малюк.

По мнению волонтера Александра Карпюка, ротация в силовом блоке связана с грядущим визитом президента Владимира Зеленского в США. Штаты, напомним, требуют от Украины реформ в оборонной сфере и борьбы с коррупцией.

«Есть предположение, что это Зеленский сделал перед поездкой в США, потому что ему надо сделать вид реформ или еще чего-то. То есть там есть какое-то политическое решение. Какое – мы увидим позже», – отмечает Карпюк.