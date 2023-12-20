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Прослушка, обнаруженная в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного, показывает, что противоречия между военным и политическим руководством Украину усиливаются.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский политолог Михаил Павлив, покинувший Украину.

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Он убежден, что на Украине нарастает политическая турбулентность.

«По прослушке у меня две версии. С одной стороны, «жучки» могли поставить по указке офиса Зеленского. Цель в этом случае — давление на оппонента. С другой стороны, произошедшее может быть работой политтехнологов из команды Залужного. Тогда главная задача — создание главкому образа жертвы, против которого президент играет грязными методами, компрометация Зеленского», – сказал аналитик «Известиям».

По его словам, конфликт Зеленского и Залужного выходит в публичное поле.

«Если власти все-таки решатся провести президентские выборы, то противостояние будет идти в рамках избирательной кампании. Если выборов не будет, то возможен другой сценарий, сам Зеленский не раз упоминал об угрозе майдана», – добавил Павлив.

В свою очередь научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев напоминает, что контрнаступление ВСУ обернулось провалом, за что в украинском руководстве кто-то должен ответить.

«Мы видим лихорадочный поиск стрелочника, труп этого контрнаступа политики постоянно подкидывают друг другу. Что будет дальше? Возможно, Зеленский вызовет Залужного в свой офис, арестует, быстренько проведет судебное разбирательство, потом главком как-нибудь внезапно погибнет. Другой вариант — Залужный потребует от Зеленского отречься в свою пользу. В любом случае противоречий накопилось очень много, останется кто-то один из этого тандема», – считает Журавлев.