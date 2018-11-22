Конфуз: Порошенко раньше времени поздравил украинцев с безвизом с Таиландом

22.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Украинских туристов предупредили, что безвизовый режим с Таиландом еще не работает, ведь тайская сторона пока реализует подготовительные мероприятия, необходимые для воплощения этого решения в жизнь.

Об этом сообщило в Facebook посольство Украины в Таиланде после сообщения Президента Петра Порошенко о введении правительством Таиланда безвизового режима для Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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“Длительный период переговоров по либерализации визового режима между Украиной и Королевством Таиланд принес важный результат: тайское правительство приняло решение об отмене визовых требований для граждан Украины, прибывающих в Таиланд с туристической целью на срок до 30 суток. В течение ближайших недель тайской стороной будут выполняться подготовительные меры, необходимые для реализации этого решения в жизнь”, – сообщили в посольстве.

В украинском диппредставительстве отметили, что “о конкретной дате введения безвизового режима для украинских туристов будут информировать дополнительно”.

При этом ранее сегодня Петр Порошенко поздравил украицев с решением о безвизе с еще одной страной – Таиландом.

“Поздравляю введение правительством Таиланда безвизового режима для Украины! Отныне украинские граждане смогут путешествовать в эту страну без траты времени на визовые формальности с туристической целью и сроком до 30 суток”, – заявил ранее президент.